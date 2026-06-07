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رسميا .. تحديد موعد عطلة رأس السَّنة الهجريَّة في الأردن

  • 07 حزيران 2026
  • 14:02
رسميا تحديد موعد عطلة رأس السَّنة الهجريَّة في الأردن

خبرني  - قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأحد، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من حزيران الحالي، الموافق للأول من محرم لسنة 1448 هجرية؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وإحياء لهذه المناسبة العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المساهمة في إبراز هذه المناسبة، وإظهارها بما يليق بها.

 

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