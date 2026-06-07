فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي اليابان ويسيطر على المراكز الأربعة الأولى

خبرني - حقق فريق تويوتا جازو للسباقات إنجازًا تاريخيًا بإحرازه المراكز الأربعة الأولى في رالي اليابان الذي أقيم مؤخرًا، وتوّج فيه إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 رقم 33، بينما حل بالمركز الثاني زميلاهما سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه (السيارة رقم 1)، وبالمركز الثالث سامي باجاري ومساعده ماركو سالمينين (السيارة رقم 5)، وتلاهم تاكاموتو كاتسوتا ومساعده آرون جونستون (السيارة رقم 18) في المركز الرابع، لتكتمل بذلك سيطرة الفريق على منصة التتويج خلال الحدث الأبرز الذي نُظم في موطن تويوتا.

شهد رالي اليابان لهذا العام الفوز الرابع لسيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 من أصل خمس نسخ من الرالي أُقيمت في مدينة تويوتا، ويتوقع أن يكون الأخير الذي تعتمد فيه لوائح رالي1 الحالية على الطرقات اليابانية؛ حيث سيتم اعتماد لوائح جديدة اعتبارًا من عام 2027.

وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "أهنئ إلفين وسكوت على فوزهما الثالث في رالي اليابان. لقد سجّلا سرعة كبيرة على الطرقات الخريفية التي خضناها العام الماضي، وهي السرعة نفسها التي أظهراها على الطرقات الجديدة هذا العام. كما كانا الأسرع عندما تسابقنا هنا معًا بعد رالي اليابان قبل بضع سنوات. إلفين وسكوت، أنتما الطاقم الوحيد الذي حقق هذا العدد من الانتصارات أمام عينيّ مباشرةً، وأعتقد أن ذلك يعني أننا نشكّل معًا فريقًا مميزًا. كما أهنئ سيباستيان وفنسان، وكذلك سامي وماركو. لقد نجح الفريق في السيطرة على منصة التتويج".

وأضاف: "في الأعوام السابقة، كان رالي اليابان يمثل ختام الموسم وفرصة لالتقاط الأنفاس. لكن الوضع مختلف هذا العام؛ إذ لا نزال في منتصف الموسم، ومن الآن فصاعدًا يمتلئ الجدول براليات ذات طرقات شاقة مليئة بالحصى. أوجّه الشكر لجميع أفراد الفريق على جهودهم وتفانيهم، وأدعوهم لمواصلة العمل بالعزيمة نفسها. فما زال أمامنا طريق طويل مليء بالتحديات".

أُقيم رالي اليابان هذا العام على الطرقات المتعرجة التي تتميز بها محافظتا آيتشي وغيفو داخل الغابات، وكانت درجات الحرارة أعلى من معدلها في النسخ السابقة مع نقل موعد الرالي من شهر تشرين الثاني إلى أواخر أيار؛ حيث تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية، بينما شكّلت الطرقات الجبلية الضيقة تحديًا فريدًا أمام الفرق والسيارات والإطارات.

قدّم إيفانز ومارتن أداءً مميزًا مرة أخرى، لا سيّما في مرحلة نفق إيسيغامي الشهيرة؛ حيث استغلا تمركزهما في مقدمة ترتيب الانطلاق لتحقيق تقدم مبكر. ومع ملاحقتهما من قبل زملائهما في الفريق على مدار الأيام التالية، واصلا الأداء القوي ليحسما الفوز، مسجلَين الانتصار الثالث لإيفانز في رالي اليابان على مدى أربعة أعوام، والثالث عشر في مسيرته ضمن بطولة العالم للراليات، إضافةً لمنصة التتويج الخمسين في مسيرته.

وقد حقق كلٌ من أوجييه ولانديه، الفائزان برالي اليابان في نسخة 2025، المركز الثاني هذه المرة في الترتيب العام، بفارق 12,8 ثانية فقط عن الطاقم الفائز. كما سجّل باجاري وسالمينين خامس اعتلاء لمنصة التتويج على مدى الراليات الستة الماضية، وحلّا للمرة السادسة ضمن الثلاثة الأوائل منذ تحقيقهما أول تتويج لهما في رالي اليابان قبل ستة أشهر فقط.

وكان كاتسوتا وجونستون نجحا على أرضهما وبين جماهيرهما في التعافي بعد انتكاسة مبكرة، لينهيا الرالي في المركز الرابع في الترتيب العام. كما تمكّن الثنائي من الفوز بإحدى المراحل في اليوم الختامي، وإحراز المركز الثاني في تصنيف مرحلة باور الأخيرة وتصنيف سوبر صنداي.

وبفوزها بمرحلة باور الأخيرة في رالي اليابان، رفعت تويوتا جي آر يارس رالي1 رصيدها إلى 50 فوزًا متتاليًا بالمراحل ذات الطرقات الإسفلتية خلال آخر ثلاث جولات من بطولة العالم للراليات، كما وسّعت شركة تويوتا صدارتها لبطولة المُصنّعين مسجلة 127 نقطة.

ويتصدر إيفانز ترتيب بطولة السائقين بفارق 20 نقطة، فيما يشغل سائقا فريق تويوتا جازو للسباقات حاليًا أربعةً من المراكز الخمسة الأولى في الترتيب العام؛ حيث يأتي كاتسوتا في المركز الثاني، وسولبيرغ ثالثًا، وباجاري رابعًا، وأوجييه خامسًا.

وتتمتع شركة تويوتا بإرث عريق في رياضة سباقات السيارات يمتد لأكثر من 60 عامًا. وانطلاقًا من فلسفتها الراسخة بأنّ الطرقات تطوّر الإنسان والسيارات، خاضت تويوتا منافسات متنوعة في مختلف فئات رياضة سباقات السيارات حول العالم. وقد أسهمت إنجازاتها البارزة، التي تحققت في أقسى الظروف وأكثرها تحديًا، إلى جانب ما اكتسبته من معارف وخبرات تقنية ثمينة، في ترسيخ الأسس التي تعتمد عليها الشركة لمواصلة تطوير أفضل السيارات على الاطلاق. ويواصل فريق تويوتا جازو للسباقات مشاركته في أبرز فئات رياضة المحركات العالمية، بما في ذلك بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب أنشطة رياضة المحركات المخصصة للعملاء والتي تعتمد على سيارات الإنتاج التجاري.

ومن المقرر أن تُنظّم الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات لعام 2026، وهي رالي أكروبوليس اليونان، خلال الفترة 25-28 حزيران على طرقات جبلية صخرية، وفي درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف. ويتميز الرالي العريق بسمعته الأسطورية وظروف القيادة القاسية، وبالتالي فهو يشكّل تحديًا كبيرًا للسيارات والإطارات والسائقين على حدّ سواء.

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