كلية التمريض في الزيتونة تنظم فعالية Clinical Escape Room & Triage Workshop لتعزيز المهارات السريرية لدى الطلبة

خبرني - تزامنًا مع أسبوع التمريض العالمي، نظّمت كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية فعالية تعليمية متميزة بعنوان "Clinical Escape Room & Triage Workshop"، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التعليم التطبيقي وتنمية المهارات السريرية لدى الطلبة من خلال أساليب تعليمية حديثة ومبتكرة.

وشهدت الفعالية تجربة تعليمية تفاعلية قائمة على المحاكاة، هدفت إلى تدريب الطلبة على تقييم الحالات الطارئة وتطبيق معايير الفرز الطبي (Triage) ضمن بيئة تحاكي الواقع السريري، من خلال سلسلة من التحديات والألغاز العملية التي تطلبت سرعة اتخاذ القرار والتفكير النقدي والعمل بروح الفريق.

وسلطت الفعالية الضوء على أهمية الدور التمريضي في التعامل مع الحالات الحرجة، وأبرزت مهارات التفكير السريري والعمل الجماعي باعتبارهما من الركائز الأساسية لتقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

وجاءت هذه المبادرة ثمرةً لجهود متميزة بذلتها إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية، الذين عملوا على تصميم وتنفيذ النشاط بأسلوب أكاديمي متقن، بما يسهم في تحويل المعرفة النظرية إلى تجربة تعليمية عملية تثري خبرات الطلبة وتعزز جاهزيتهم المهنية لمتطلبات سوق العمل.

وأشاد عميد كلية التمريض الدكتور حسن أبو الرز بالجهود المبذولة في تنظيم الفعالية، مؤكدًا أهمية الأنشطة التعليمية النوعية التي تسهم في تطوير قدرات الطلبة وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، ومثمنًا ما أظهره القائمون على الفعالية من تميز وإبداع يعكس المستوى الأكاديمي المتقدم الذي تتميز به الكلية.

وتواصل كلية التمريض دعمها للأنشطة اللامنهجية الهادفة التي تسهم في بناء شخصية الطالب أكاديميًا ومهنيًا وإنسانيًا، وتعزز قدرته على مواكبة المستجدات والتحديات في البيئة الصحية والسريرية.