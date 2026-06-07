891 وجهاً جديداً في بطولة كأس العالم 2026

خبرني - مع تسارع العد التنازلي لانطلاق النسخة الأكبر والأضخم في تاريخ المونديال، تتجه الأنظار نحو ثورة جيلية غير مسبوقة ستشهدها الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية، حيث يستعد نحو 891 لاعباً لخوض غمار بطولة كأس العالم لأول مرة في مسيرتهم الاحترافية.

وتواصل البطولة العالمية التي ستقام في 3 دول على بعد 4 أيام فقط كتابة فصول التاريخ كونها الأضخم بمشاركة 48 منتخباً يخوضون غمار 104 مباريات على مدار 38 يوماً.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تشهد البطولة عودة 357 لاعباً سبق لهم التواجد في قائمة كأس العالم لمرة واحدة على الأقل.

وفي المقابل، يستعد نحو 891 لاعباً لخوض غمار المنافسة لأول مرة، مما يسلط الضوء على استمرارية اللعبة العالمية وتجددها في آن واحد.

هذا الرقم القياسي من الوجوه الجديدة يأتي تزامناً مع التعديلات التاريخية برفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، مما فتح الأبواب على مصراعيها أمام مواهب شابة وأسماء واعدة حلمت طويلاً بتمثيل بلدانها في المحفل العالمي الأغلى.

وتشير الإحصائيات الواردة من فيفا إلى احتمال مشاركة 22 لاعباً تحت سن العشرين، مقابل 7 لاعبين بلغوا سن الأربعين أو تجاوزوه، في حين يشهد المونديال عودة 22 لاعباً من المتوجين باللقب سابقاً لإشعال حماس المنافسة.

ويرى خبراء ومراقبون أن هذه المشاركة الواسعة للاعبين الجدد تسلط الضوء بشكل مباشر على استمرارية اللعبة العالمية وتجددها في آن واحد، إذ تؤكد أن منظومة كرة القدم ولّادة ومستمرة في ضخ دماء جديدة تضمن الحيوية والإثارة للمستطيل الأخضر، ليكون مونديال 2026 بمثابة منصة انطلاق لنجوم المستقبل الذين سيحملون مشعل الساحرة المستديرة للسنوات القادمة.