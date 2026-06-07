رئيس الوزراء: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة

خبرني - استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء الأحد، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق هيبت الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

كما جرى التأكيد على ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري، وأهمية بذل أقصى الجهود لتسهيل حركة التجارة والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من كلا البلدين، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات تؤكد أهمية التعاون المشترك للحد من تداعياتها.

وحضر اللقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.