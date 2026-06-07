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  • الأولى من نوعها في الأردن .. نوبلز العقارية تطلق (مدينة عمّان اللوجستية والصناعية – أليك (ALIC))

الأولى من نوعها في الأردن .. نوبلز العقارية تطلق (مدينة عمّان اللوجستية والصناعية – أليك (ALIC))

  • 07 حزيران 2026
  • 13:29
الأولى من نوعها في الأردن نوبلز العقارية تطلق مدينة عمّان اللوجستية والصناعية أليك ALIC

خبرني  -   أعلنت شركة نوبلز العقارية عن إطلاق مشروعها الاستراتيجي الجديد، مدينة عمّان اللوجستية والصناعية - أليك، على مساحة تتجاوز 525,000 م² جنوب العاصمة عمّان، لتوفر بيئة تشغيلية متكاملة ومساحات مصممة خصيصاً لخدمة الصناعات الخفيفة والمتوسطة وشركات الخدمات اللوجستية والتوزيع.

تمتاز "أليك" بقرب موقعها من المراكز الحيوية والمهمة للقطاعين الصناعي والتجاري، كمطار الملكة علياء الدولي ومركز جمرك عمّان الجديد في الماضونة، وعلى بُعد 2 كم من شارع عمّان التنموي. كما توفر مساحات أراضٍ متعددة الاستخدامات، مدعومة بخدمات إدارية وبنية تحتية مساندة، ونظام أمني يعمل على مدار الساعة.

وتوفر "أليك" خيارات متعددة تشمل شراء أو استئجار الأراضي والمستودعات الجاهزة، بتمويل ميسّر يشمل التقسيط حتى 36 شهراً دون فوائد، بالإضافة إلى برامج تمويل طويلة الأمد عبر شركات شريكة. كما يستفيد المستثمرون في المدينة من حوافز وإعفاءات ضريبية مجزية.

وبهذه المناسبة، أكد عمر عايش، رئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقارية، أن إطلاق مدينة عمّان اللوجستية والصناعية يجسد رؤية الشركة التي تهدف من خلالها إلى تطوير مشاريع عقارية غير مسبوقة، متنوعة في غاياتها، وثابتة في تميزها وجودتها العالية. وتُعدّ "أليك" مثالاً على ذلك؛ فهي ليست وحدات صناعية فحسب، بل منظومة تمكّن الشركات من تحقيق طموحاتها وأضاف أن المشروع يسهم بفعالية في تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للصناعات والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار في المملكة.

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