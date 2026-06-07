بلدية الرصيفة توضح بشأن المحطة التحويلية القديمة

خبرني - عبّر عدد من سكان منطقة الحسين في لواء الرصيفة عن تخوفهم من عودة استخدام المحطة التحويلية للنفايات في موقعها القديم القريب من المتنزه الوطني والأحياء السكنية، مؤكدين أنها كانت تشكل لسنوات طويلة مكرهة صحية وبيئية وبؤرة للتلوث وانتشار الحشرات والقوارض، ما انعكس سلباً على صحة السكان.

وأشار الأهالي إلى أنهم استبشروا خيراً خلال الفترة الماضية بعد إخلاء الموقع وتنظيفه وإعادة تأهيله، وإيقاف عمليات تجميع النفايات فيه ضمن خطة نقل النفايات مباشرة إلى مكب الغباوي.

وأوضحوا أنهم لاحظوا خلال الأيام الأخيرة عودة تجميع النفايات في الموقع لفترات محدودة قبل نقلها بوساطة حاويات كبيرة إلى مكب الغباوي، مطالبين بلدية الرصيفة بتوضيح طبيعة العمل الجاري ومنع أي شكل من أشكال تجميع النفايات في الموقع حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

من جهتها، أكدت بلدية الرصيفة، في بيان صدر الأحد، أن الموقع المخصص في المحطة التحويلية القديمة عبارة عن مساحة صغيرة تستخدم لعمليات التحميل المباشر من الآليات الصغيرة إلى الشاحنات الكبيرة (التريلات) فقط، دون تخزين أو تكديس أي نفايات على أرض الموقع.

وأضافت البلدية أن الموقع يخضع لإشراف مباشر ومستمر من كوادرها على مدار الساعة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تزويده بكاميرات مراقبة تغطي المنطقة بالكامل، بهدف متابعة سير العمل وضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة والحفاظ على السلامة البيئية والصحية.

ورحبت البلدية بتلقي أي ملاحظات أو شكاوى أو تجاوزات قد يرصدها المواطنون، تأكيداً على أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية.

وأكدت البلدية في ختام بيانها أن كوادرها وآلياتها تواصل العمل على مدار الساعة، وبأقصى الإمكانات المتاحة، للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات لأهالي المدينة.