100 دينار رسوم إجراء فحص القيادة العملي المستعجل

خبرني - صدرت في عدد الجريدة الرسمية، أحكام نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026، متضمنة إضافة بنود جديدة تتعلق برسوم الفحص العملي لرخص القيادة، ورسوم بعض الخدمات والمعاملات المرتبطة بالمركبات.

وبموجب التعديلات، أصبح بإمكان المتقدم الحصول على موعد فحص عملي لرخصة القيادة خلال يوم تقديم الطلب ذاته مقابل بدل مقداره 100 دينار، فيما حدد البدل بـ 50 دينارا للحصول على موعد فحص عملي في اليوم التالي من تاريخ تقديم الطلب، و25 دينارا للحصول على موعد فحص عملي بعد يومين فأكثر وأقل من خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

كما أضاف النظام رسوما جديدة لعدد من المعاملات، شملت وضع قيد على المركبة بناء على طلب المالك ونقل معاملة طلب الحصول على رخصة القيادة من قسم لآخر وطلب إلغاء معاملة طلب رخصة قيادة وإلغاء التسبب خلال مدة سريانها وإصدار براءة ذمة للمركبة، ببدل 10 دنانير لكل منها، إضافة إلى انتقال المدرب من مركز لآخر مقابل 25 دينارا، وإصدار تقرير كشف فني للمركبات مقابل 20 دينارا، وإضافة ملاحظات على قسيمة مركبات الإدخال المؤقت مقابل 25 دينارا، وتحديث المركبات مقابل 100 دينار.

واستحدث النظام رسوما سنوية على بعض الخدمات، تشمل استخدام الملصقات غير الإعلانية على جسم المركبة بقيمة 100 دينار سنويا، وطباعة لوحات مميزة بقيمة 1000 دينار سنويا، واستخدام رقم خصوصي على مركبات الإدخال المؤقت بقيمة 1000 دينار سنويا، والمركبات المعدلة بموافقة بقيمة 50 دينارا سنويا.

ونصت التعديلات كذلك على استيفاء رسوم الترخيص بشكل سنوي أو ما يعادل (1/365) من رسوم الاقتناء المقررة عن كل يوم، وفقا لرسوم الترخيص المنصوص عليها في النظام