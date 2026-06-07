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  • سماعات وأسئلة مسربة.. 14 شخصا في السجن على خلفية امتحانات الباكالوريا في تونس

سماعات وأسئلة مسربة.. 14 شخصا في السجن على خلفية امتحانات الباكالوريا في تونس

  • 07 حزيران 2026
  • 12:52
سماعات وأسئلة مسربة 14 شخصا في السجن على خلفية امتحانات الباكالوريا في تونس

خبرني - أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب بتهمة بيع أدوات الغش في امتحان الباكالوريا.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن الأبحاث انطلقت بعد رصد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني صفحات وحسابات على موقع "فيسبوك" تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية.

وتمكّنت الجهات الأمنية في مرحلة أولى من التعريف بهويات أصحاب هذه الصفحات، قبل أن توقف 5 متهمين وتحجز كميات من وسائل الغش المخصصة لامتحانات الباكالوريا.

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة، بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، وذلك بتهمة الغش في مناظرة وطنية باستخدام سماعات، طبقاً للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات.

وأوضح مصدر قضائي بأن التلاميذ تم ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات خلال أداء اختبار الباكالوريا بأحد المعاهد في معتمدية بوعرادة.

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