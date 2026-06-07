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  • منى لؤي علي مسلم تنال درجة الامتياز في مشروع تخرجها بجامعة العلوم التطبيقية

منى لؤي علي مسلم تنال درجة الامتياز في مشروع تخرجها بجامعة العلوم التطبيقية

  • 07 حزيران 2026
  • 12:48
منى لؤي علي مسلم تنال درجة الامتياز في مشروع تخرجها بجامعة العلوم التطبيقية

خبرني - حصلت الطالبة منى لؤي علي مسلم على درجة الامتياز في مناقشة مشروع تخرجها من جامعة العلوم التطبيقية، ضمن تخصص الإعلام الرقمي (Digital Media).

وجاء مشروع التخرج بعنوان "التنمر الجامعي"، حيث ناقشت الطالبة القضية من منظور إعلامي ورقمي، مستعرضةً أبعادها وتأثيراتها في البيئة الجامعية.

وبهذه المناسبة، تتقدم الأسرة والأهل والأصدقاء بأصدق التهاني والتبريكات للطالبة منى لؤي علي مسلم بمناسبة هذا الإنجاز الأكاديمي المميز، متمنين لها مزيداً من النجاح والتوفيق في مسيرتها العلمية والعملية.

ألف مبارك، وعقبال أعلى المراتب والنجاحات.

منى لؤي علي مسلم تنال درجة الامتياز في مشروع تخرجها بجامعة العلوم التطبيقية
منى لؤي علي مسلم تنال درجة الامتياز في مشروع تخرجها بجامعة العلوم التطبيقية

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