في نهاية المطاف، يترقب الشارع المصري ما ستؤول إليه المسارات القانونية، وتكييف الاتهامات الموجهة إليه وفقاً لمواد القانون الجنائي المصري التي تفصل في قضايا استعراض القوة وإتلاف الممتلكات.