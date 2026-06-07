خبرني - تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من ضبط وافد مصري في منطقة المنقف بحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بينها 140 ورقة مشبعة بمادة الكيميكال.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عملية الضبط جاءت بعد تحريات ورصد ميداني دقيق أسفرت عن ضبط المتهم والعثور بحوزته على 140 ورقة مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة، و40 غراما من مادة الحشيش، و15 غراما من مادة الشبو، إضافة إلى 200 مل من مادة الـ CBD، وميزانين حساسين يستخدمان في تجهيز وتوزيع المواد المخدرة.



وذكرت الوزارة الكويتية أن الأوراق المشبعة بالمؤثرات العقلية تعد من الأساليب الإجرامية المستحدثة التي يلجأ إليها بعض مروجي المخدرات لمحاولة إخفاء المواد المخدرة وتمويهها بطرق يصعب اكتشافها، إلا أن يقظة رجال المكافحة وكفاءة إجراءات الرصد والتحري أسهمتا في إحباط هذا النشاط الإجرامي وضبط المتهم والمضبوطات.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وأنها لن تتهاون في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو استهداف فئة الشباب بهذه السموم.

جدير بالذكر أن دول الخليج بشكل عام، والكويت بشكل خاص، تشهد تصعيداً في الحملات الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات، في ظل لجوء العصابات الإجرامية إلى أساليب مستحدثة ومعقدة للتمويه، مثل تشريب الأوراق بمواد مخدرة أو إخفاؤها ضمن شحنات تجارية عادية.

وتأتي هذه الضبطية في إطار التزام وزارة الداخلية الكويتية بتطبيق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي ينص على عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في حالات الاتجار، وذلك في مسعى حثيث لحماية المجتمع والشباب من آفة المخدرات التي تهدد الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.