انطلاق فعالية الحملة الوطنية للنظافة من مركز زها الثقافي/المستندة

خبرني - انطلقت في مركز زها الثقافي/المستندة فعالية الحملة الوطنية للنظافة، التي تُنفذ بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبمشاركة متطوعي المركز وأفراد من المجتمع المحلي، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمحافظة على النظافة العامة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، تجسيداً لأهمية العمل المجتمعي في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.

واستُهلت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقتها المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، أكدت خلالها أهمية الشراكة مع منظمة الفاو في تنفيذ المشاريع البيئية والتنموية، مستعرضة مشروع “العجلات الخضراء” (Green Wheelz) الداعم لإنشاء أول مدرسة دامجة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي في عمّان من خلال إعادة تدوير العبوات والأغطية البلاستيكية، إلى جانب دور منصة زها للعمل التطوعي في تعزيز المجتمعية.

من جانبه، أكد مندوب القائم بأعمال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن باول أوبيو أهمية الشراكة مع مركز زها الثقافي في تنفيذ المشاريع والمبادرات البيئية والمجتمعية، مشيراً إلى أن إطلاق فعالية الحملة الوطنية للنظافة يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.

وعقب الكلمات الافتتاحية، اطّلع المشاركون على مشروع الأسطح الخضراء الذي نفذه مركز زها الثقافي بالتعاون مع منظمة الفاو في مركز زها الثقافي المستندة، والذي يهدف إلى استثمار المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة تسهم في دعم سيدات المجتمع المحلي وتعزيز مفاهيم الزراعة الحضرية والأمن الغذائي.

واختُتمت الفعالية بحملة تنظيف ميدانية في محيط المركز، جرى خلالها جمع العبوات والأغطية البلاستيكية للاستفادة منها ضمن مشروع “العجلات الخضراء”، في تجسيد لأهداف المبادرة البيئية والمجتمعية.

ويُشار إلى أن فعالية الحملة الوطنية للنظافة ستُنفذ في عدد من فروع مركز زها الثقافي في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ممارسات الاستدامة لدى أفراد المجتمع.