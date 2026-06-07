وقالت إسرائيل إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يُعد شرطاً أساسياً لتمكين قواتها من نزع سلاح حزب الله، لكنها سبق أن اتهمت حكومة بيروت بعدم قدرتها على القيام بذلك.

وقد سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نزع فتيل الصراع في لبنان للتوصل إلى اتفاق مع إيران، التي اشترطت وقف الحملة ضد حزب الله على أي اتفاق لإنهاء حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ودخل لبنان في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 2 مارس/آذار، عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على غارة إسرائيلية على طهران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني.

وردت إسرائيل بحملة جوية على لبنان وغزو بري في الجنوب.

تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في 16 أبريل/نيسان، لكنه لم يوقف القتال.

وانحصرت الغارات الإسرائيلية إلى حد كبير في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي شن هجمات في شرق البلاد منذ أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصعيد الحملة في 26 مايو/أيار.