خبرني - توجّه قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، إلى باكستان السبت، في زيارة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إسلام آباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن هيكل يتوجه إلى باكستان "بدعوة من نظيره الباكستاني، المشير الميداني سيد عاصم منير".

وكانت باكستان قد استضافت جولة أولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يشارك عاصم منير منذ ذلك الحين في جهود الوساطة بين الجانبين. وأضاف المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "لبنان يشكل جزءاً أساسياً من المفاوضات".

وقد ندّد الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت بما وصفه بأنه "انتهاك صارخ لسيادة" بلده بعد مقتل ثلاثة عسكريين بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان، وذلك رغم اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة.

اعتبر عون أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع".

بدوره أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "جريمة اليوم أبداً ليست خطأ أو شبهة، كما تحاول إسرائيل تبرير جريمتها".

وتواصلت السبت الغارات الإسرائيلية على قرى عديدة في جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء خمس قرى في جنوب وشرق لبنان.

وكان قد أعلن الجيش اللبناني مقتل ضابطين وجندي في الغارة التي استهدفت سيارة، واصفاً إياها بأنها "اعتداء وحشي وهمجي".