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طلبة تمريض الزيتونة ينظمون فعالية (Inside The Mind) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية

  • 07 حزيران 2026
  • 12:21
طلبة تمريض الزيتونة ينظمون فعالية Inside The Mind لتعزيز الوعي بالصحة النفسية

خبرني  - في إطار حرص جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز الوعي الصحي والمسؤولية المجتمعية لدى طلبتها، نظّم طلبة كلية التمريض فعالية توعوية بعنوان "Inside The Mind"، بهدف تسليط الضوء على التحديات النفسية التي قد يواجهها الأفراد، وتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية ودورها في تحسين جودة الحياة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من المحطات التفاعلية التي أتاحت للمشاركين خوض تجارب تحاكي بعض الأعراض والتحديات النفسية، مثل نوبات الهلع والقلق والهلاوس السمعية وتشوهات الإدراك، وذلك بهدف تقديم صورة واقعية تسهم في تعزيز الفهم والتعاطف مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها.

وأكد الطلبة المشاركون أن الفعالية جاءت انطلاقًا من إيمانهم بأهمية نشر ثقافة الصحة النفسية وترسيخ البعد الإنساني في التعامل مع القضايا النفسية، مشيرين إلى الدور المحوري الذي يؤديه الدعم النفسي والاجتماعي في مساعدة الأفراد على مواجهة التحديات المختلفة وتحقيق التوازن النفسي.

من جانبه، أشاد عميد كلية التمريض الدكتور حسن أبو الرز بجهود الطلبة في تنظيم هذه المبادرة النوعية، مؤكدًا أهمية الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في تنمية الوعي والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وتعزز قيم التفهّم والتعاطف والتكافل داخل المجتمع الجامعي وخارجه، بما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية للأفراد والمجتمع.

طلبة تمريض الزيتونة ينظمون فعالية (Inside The Mind) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية
طلبة تمريض الزيتونة ينظمون فعالية (Inside The Mind) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية
طلبة تمريض الزيتونة ينظمون فعالية (Inside The Mind) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية
طلبة تمريض الزيتونة ينظمون فعالية (Inside The Mind) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية

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