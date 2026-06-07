كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تفتتح معرض مشاريع طلبة التصميم الصناعي

خبرني - افتتحت كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية معرض أعمال طلبة قسم التصميم الصناعي، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وذلك في إطار دعم الإبداع الطلابي وإبراز مخرجات العملية التعليمية في مجالات التصميم والابتكار والتصنيع الرقمي.

وجاء المعرض ليعكس مستوى التميز الأكاديمي والتطور المهاري الذي حققه طلبة القسم، من خلال عرض مجموعة متنوعة من المشاريع والأعمال التطبيقية التي تجسد مخرجات التعلم والمعارف المكتسبة خلال مسيرتهم الدراسية. وقد اشتمل المعرض على نماذج أولية ثلاثية الأبعاد تم إنتاجها باستخدام أحدث تقنيات النمذجة والتصنيع الرقمي، إلى جانب مجسمات تصميمية وملصقات بصرية عكست قدرة الطلبة على توظيف الفكر الإبداعي والتقنيات الحديثة في تطوير حلول تصميمية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وترسيخ مفهوم الانفتاح الأكاديمي، استقبل أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وفودًا من طلبة مدارس الفكر التربوي ومدارس نور القبس النموذجية المتطورة، حيث اطلعوا على المشاريع والأعمال المعروضة، وتعرفوا على آليات عمل الماكينات الرقمية الحديثة والتقنيات المستخدمة في مراحل التصميم والتصنيع المختلفة.

وأكد عميد الكلية الدكتور فؤاد القرم أن تنظيم هذا المعرض يأتي انسجامًا مع رسالة الكلية في توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرصة للطلبة لعرض مشاريعهم وإنجازاتهم أمام الجمهور، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم العملية والتواصلية، ويعزز وعي الطلبة الزائرين بالتخصصات الإبداعية والتكنولوجية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع لاستكشاف خياراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.