*
الاثنين: 08 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تفتتح معرض مشاريع طلبة التصميم الصناعي

  • 07 حزيران 2026
  • 12:18
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تفتتح معرض مشاريع طلبة التصميم الصناعي

خبرني  - افتتحت كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية معرض أعمال طلبة قسم التصميم الصناعي، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وذلك في إطار دعم الإبداع الطلابي وإبراز مخرجات العملية التعليمية في مجالات التصميم والابتكار والتصنيع الرقمي.

وجاء المعرض ليعكس مستوى التميز الأكاديمي والتطور المهاري الذي حققه طلبة القسم، من خلال عرض مجموعة متنوعة من المشاريع والأعمال التطبيقية التي تجسد مخرجات التعلم والمعارف المكتسبة خلال مسيرتهم الدراسية. وقد اشتمل المعرض على نماذج أولية ثلاثية الأبعاد تم إنتاجها باستخدام أحدث تقنيات النمذجة والتصنيع الرقمي، إلى جانب مجسمات تصميمية وملصقات بصرية عكست قدرة الطلبة على توظيف الفكر الإبداعي والتقنيات الحديثة في تطوير حلول تصميمية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وترسيخ مفهوم الانفتاح الأكاديمي، استقبل أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وفودًا من طلبة مدارس الفكر التربوي ومدارس نور القبس النموذجية المتطورة، حيث اطلعوا على المشاريع والأعمال المعروضة، وتعرفوا على آليات عمل الماكينات الرقمية الحديثة والتقنيات المستخدمة في مراحل التصميم والتصنيع المختلفة.

وأكد عميد الكلية الدكتور فؤاد القرم أن تنظيم هذا المعرض يأتي انسجامًا مع رسالة الكلية في توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرصة للطلبة لعرض مشاريعهم وإنجازاتهم أمام الجمهور، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم العملية والتواصلية، ويعزز وعي الطلبة الزائرين بالتخصصات الإبداعية والتكنولوجية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع لاستكشاف خياراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.

 

كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تفتتح معرض مشاريع طلبة التصميم الصناعي
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تفتتح معرض مشاريع طلبة التصميم الصناعي
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تفتتح معرض مشاريع طلبة التصميم الصناعي
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تفتتح معرض مشاريع طلبة التصميم الصناعي

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس جامعة البترا وملحق التعاون العلمي الفرنسي يفتتحان المعرض السنوي توق 
رئيس جامعة البترا وملحق التعاون العلمي الفرنسي يفتتحان المعرض السنوي توق 
  • 2026-06-07 16:14
وزير الشباب من (الشرق الأوسط) : تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم أولوية وطنية
وزير الشباب من (الشرق الأوسط) : تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم أولوية وطنية
  • 2026-06-07 15:39
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة عمان العربية وجامعة دمشق - فيديو
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة عمان العربية وجامعة دمشق - فيديو
  • 2026-06-07 15:35
كلية التمريض في الزيتونة تنظم فعالية Clinical Escape Room & Triage Workshop لتعزيز المهارات السريرية لدى الطلبة
كلية التمريض في الزيتونة تنظم فعالية Clinical Escape Room & Triage Workshop ل...
  • 2026-06-07 13:56
طلبة تمريض الزيتونة ينظمون فعالية (Inside The Mind) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية
طلبة تمريض الزيتونة ينظمون فعالية (Inside The Mind) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية
  • 2026-06-07 12:21
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة تستضيف طالبات مدرسة سحاب الثانوية في زيارة تعريفية بتخصصاتها الأكاديمية
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة تستضيف طالبات مدرسة سحاب الثانوية في ...
  • 2026-06-07 12:17