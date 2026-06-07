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  • كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة تستضيف طالبات مدرسة سحاب الثانوية في زيارة تعريفية بتخصصاتها الأكاديمية

كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة تستضيف طالبات مدرسة سحاب الثانوية في زيارة تعريفية بتخصصاتها الأكاديمية

  • 07 حزيران 2026
  • 12:17
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة تستضيف طالبات مدرسة سحاب الثانوية في زيارة تعريفية بتخصصاتها الأكاديمية

خبرني  - في إطار جهود كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية الرامية إلى التعريف بتخصصاتها الأكاديمية واستقطاب الطلبة الجدد، استضافت الكلية وفدًا من طالبات مدرسة سحاب الثانوية للبنات في زيارة أكاديمية تعريفية هدفت إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية وإطلاع الطالبات على البرامج والتخصصات التي تطرحها الكلية.

وتضمن برنامج الزيارة عرضًا تعريفيًا شاملاً حول تخصصات الكلية، استعرض الفرص الوظيفية المتاحة لخريجيها ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في تمكين الطالبات من التعرف إلى المسارات الأكاديمية والمهنية المستقبلية المرتبطة بهذه التخصصات.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية في مرافق الكلية ومختبراتها المتخصصة، اطلعت خلالها الطالبات على البيئة التعليمية والتجهيزات التقنية الحديثة المستخدمة في مجالات التصميم الجرافيكي، وتكنولوجيا الوسائط المتعددة، والتصميم الصناعي، وتصميم الأزياء، وهندسة العمارة، إلى جانب التعرف على عدد من المشاريع والأعمال الطلابية التي تعكس مخرجات العملية التعليمية في هذه التخصصات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية جامعة الزيتونة الأردنية الهادفة إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي، والتعريف ببرامجها الأكاديمية المتميزة، واستقطاب الطلبة نحو التخصصات الحديثة التي تواكب التطورات المتسارعة وتلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.

كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة تستضيف طالبات مدرسة سحاب الثانوية في زيارة تعريفية بتخصصاتها الأكاديمية
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة تستضيف طالبات مدرسة سحاب الثانوية في زيارة تعريفية بتخصصاتها الأكاديمية
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة تستضيف طالبات مدرسة سحاب الثانوية في زيارة تعريفية بتخصصاتها الأكاديمية

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