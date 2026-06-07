كلية العمارة والتصميم في الزيتونة تنظم ورشة لتعزيز مهارات تقديم الذات وطرح الأفكار لدى الطلبة

خبرني - نظّم قسم تكنولوجيا الوسائط المتعددة في كلية العمارة والتصميم بجامعة الزيتونة الأردنية ورشة تدريبية بعنوان "مهارات تقديم الذات وطرح الأفكار: التعبير الفعّال في البيئة الجامعية والمهنية"، وذلك في إطار حرصه على تنمية المهارات الشخصية والمهنية لطلبته وتعزيز جاهزيتهم للنجاح في مختلف البيئات الأكاديمية والعملية.

وهدفت الورشة إلى تطوير قدرات الطلبة في التواصل الفعّال والتعبير عن الذات بأسلوب احترافي، وتمكينهم من عرض أفكارهم ومشاريعهم بثقة وكفاءة، بما ينسجم مع متطلبات الدراسة الجامعية وسوق العمل. كما ركزت على تعزيز مهارات بناء الشخصية المهنية وتنمية الثقة بالنفس، باعتبارهما من الركائز الأساسية للنجاح والتميز المهني.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور التطبيقية، شملت مهارات العرض والتقديم، وإعداد العرض الذاتي المختصر (Elevator Pitch)، وتنظيم الأفكار وعرضها بصورة واضحة ومقنعة، إلى جانب أساليب التعامل مع الملاحظات والتغذية الراجعة والنقد البنّاء ضمن بيئات العمل الجماعي.

كما أتاحت الورشة مساحة تفاعلية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، الأمر الذي أسهم في تنمية مهارات الاتصال والتفاعل المهني لديهم، وعزز من قدرتهم على التعبير عن أفكارهم والتواصل بفاعلية في مختلف المواقف الأكاديمية والمهنية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التدريبية التي ينفذها قسم تكنولوجيا الوسائط المتعددة، بهدف إعداد طلبة يمتلكون الكفايات الشخصية والمهنية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة، وتعزيز قدرتهم على المنافسة والاندماج بكفاءة في بيئات العمل المستقبلية.