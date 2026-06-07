أسباب الشعور بالملل بسرعة من الأشياء الجديدة

خبرني - كثير من الناس يشعرون بالحماس عند شراء شيء جديد، أو بدء هواية مختلفة، أو تجربة مكان أو نشاط للمرة الأولى، لكن هذا الحماس قد يختفي بسرعة غير متوقعة، فبعد فترة قصيرة، يتحول الشيء الذي كان مثيرًا وممتعًا إلى أمر عادي، ويبدأ الشعور بالملل أو فقدان الاهتمام.

هذه الظاهرة أصبحت شائعة بشكل كبير في العصر الحالي، خاصة مع السرعة الهائلة التي نعيش بها وتنوع الخيارات المتاحة باستمرار.

ورغم أن الملل من الأشياء الجديدة قد يبدو غريبًا أحيانًا، فإنه يرتبط بعوامل نفسية وعادات يومية وطريقة تعامل الدماغ مع المتعة والتجديد، لذلك فإن فهم أسباب هذا الشعور يساعد على التعامل معه بشكل أفضل وعدم الوقوع في دائرة البحث المستمر عن الإثارة المؤقتة.

الدماغ يعتاد بسرعة على الجديد

الإنسان بطبيعته ينجذب إلى الأشياء الجديدة لأنها تمنح الدماغ شعورًا بالحماس والتحفيز، فعند تجربة شيء جديد، يفرز الدماغ مواد مرتبطة بالمكافأة والسعادة، ما يجعل الشخص يشعر بالمتعة والطاقة.

لكن مع التكرار، يبدأ الدماغ بالتعود على هذا الشيء، فيقل الإحساس بالإثارة تدريجيًا، ولهذا السبب قد يشعر البعض أن الهاتف الجديد أو اللعبة الجديدة أو حتى الوظيفة الجديدة فقدت بريقها بسرعة بعد فترة قصيرة.

هذه العملية طبيعية وتحدث مع معظم التجارب في الحياة، لأن الدماغ يميل إلى تحويل الأشياء المألوفة إلى جزء عادي من الروتين اليومي.

كثرة الخيارات تؤثر على الرضا

في الماضي كانت الخيارات محدودة نسبيًا، أما اليوم فأصبح كل شيء متاحًا تقريبًا بضغطة زر، سواء في الترفيه أو التسوق أو المحتوى الرقمي أو حتى العلاقات الاجتماعية.

هذه الوفرة الكبيرة تجعل البعض ينتقل بسرعة من شيء لآخر بحثًا عن شعور أقوى بالإثارة، فعندما يدرك الشخص أن هناك دائمًا خيارًا جديدًا أو منتجًا أحدث، يصبح من الصعب عليه الاستمتاع بما يملكه لفترة طويلة.

كما أن كثرة الخيارات قد تقلل الإحساس بالرضا، لأن العقل يبقى منشغلًا بالمقارنة والتفكير فيما هو أفضل أو أحدث.

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في زيادة الشعور بالملل السريع. فالمحتوى القصير والسريع يجعل الدماغ معتادًا على التغيير المستمر والتحفيز المتواصل.

التنقل بين عشرات الفيديوهات والصور خلال دقائق يجعل التركيز لفترات طويلة على شيء واحد أكثر صعوبة، ولهذا قد يجد البعض أنفسهم يفقدون الاهتمام بسرعة حتى بالأشياء التي كانوا متحمسين لها سابقًا.

كما أن رؤية حياة الآخرين وإنجازاتهم وتجاربهم الجديدة باستمرار قد تدفع الشخص للشعور أن ما لديه لم يعد كافيًا أو ممتعًا.

البحث عن المتعة الفورية

أصبح كثير من الناس يميلون إلى النتائج السريعة والمتعة الفورية، سواء في الترفيه أو العمل أو العلاقات. وعندما يحتاج أي نشاط إلى صبر أو وقت حتى تظهر نتائجه، يبدأ الشعور بالملل بسرعة.

على سبيل المثال، قد يبدأ شخص بتعلم لغة جديدة أو ممارسة رياضة معينة بحماس كبير، لكنه يتوقف بعد فترة قصيرة لأنه لم يحصل على نتائج فورية أو لأن الحماس الأولي تراجع.

وهنا يتحول التركيز من الاستمتاع بالتجربة نفسها إلى البحث المستمر عن شعور سريع بالإثارة.

الروتين اليومي يقتل الحماس أحيانًا

حتى الأشياء الجميلة قد تتحول إلى جزء عادي من الحياة مع التكرار. فالإنسان غالبًا يعتاد على ما يملكه بسرعة، سواء كان مكانًا جديدًا أو وظيفة أو حتى علاقة عاطفية.

هذا لا يعني أن الشيء فقد قيمته فعلًا، بل يعني أن العقل توقف عن التعامل معه كأمر جديد ومثير.

لذلك يشعر البعض أن حياتهم أصبحت مملة رغم امتلاكهم أشياء كانوا يحلمون بها سابقًا.

التوقعات المرتفعة

أحيانًا يكون سبب الملل هو التوقعات المبالغ فيها، فبعض الناس يعتقدون أن شراء شيء جديد أو خوض تجربة جديدة سيغير حياتهم بالكامل أو يمنحهم سعادة دائمة.

لكن عندما يكتشفون أن الواقع أقل إثارة مما توقعوا، يبدأ الشعور بالإحباط أو فقدان الاهتمام بسرعة.

وهذا يحدث كثيرًا بسبب الصور المثالية التي تعرضها الإعلانات أو مواقع التواصل، حيث تبدو كل التجارب أكثر متعة مما هي عليه في الواقع.

قلة التقدير للحظة الحالية

الانشغال الدائم بالمستقبل أو بالبحث عن الشيء التالي قد يجعل الشخص غير قادر على الاستمتاع بما يعيشه حاليًا. فبدلًا من تقدير التجربة والاستفادة منها، يبقى العقل مشغولًا بالتفكير في التغيير القادم.

هذا الأسلوب يجعل المتعة قصيرة الأمد، لأن الشخص لا يمنح نفسه فرصة حقيقية للاستمتاع أو التعلق بما لديه.

الضغط النفسي والتوتر

في بعض الأحيان لا يكون الملل مرتبطًا بالشيء نفسه، بل بالحالة النفسية للشخص. فالضغط النفسي أو القلق أو الإرهاق قد يقلل القدرة على الاستمتاع حتى بالأشياء الجديدة والممتعة.

ولهذا قد يشعر البعض بفقدان الحماس تجاه الهوايات أو الأنشطة التي كانوا يحبونها سابقًا، خاصة خلال فترات التوتر أو الضغط المستمر.

هل الملل السريع أمر سيئ دائمًا؟

ليس بالضرورة، أحيانًا يكون فقدان الاهتمام إشارة إلى أن الشخص لم يجد ما يناسبه فعلًا، أو أن اهتماماته تغيرت مع الوقت، فالإنسان يتطور وتتغير رغباته باستمرار.

لكن المشكلة تظهر عندما يتحول الأمر إلى نمط دائم من البحث المستمر عن الجديد دون الشعور بالرضا أو الاستقرار، لأن ذلك قد يؤدي إلى شعور دائم بالفراغ وعدم الاكتفاء.

كيف يمكن تقليل الشعور بالملل؟

هناك بعض الخطوات التي قد تساعد على الاستمتاع بالأشياء لفترة أطول، مثل:

تقليل المقارنات مع الآخرين.

الابتعاد أحيانًا عن المحتوى السريع والمشتت.

التركيز على التجربة نفسها وليس فقط على النتيجة.

ممارسة الامتنان وتقدير الأشياء الحالية.

إعطاء الوقت للهوايات والعادات حتى تتطور.

تجديد الروتين بطريقة متوازنة دون إفراط.

كما أن التوازن بين التجديد والاستقرار يساعد على الحفاظ على الحماس دون الوقوع في دائرة الملل السريع.

لماذا أصبح الملل أكثر شيوعًا اليوم؟

الحياة الحديثة مليئة بالمحفزات السريعة والتغييرات المستمرة، وهو ما جعل العقل معتادًا على مستويات عالية من التنبيه والإثارة، لذلك أصبحت الأشياء العادية أو البسيطة تبدو أقل جاذبية للبعض مقارنة بالماضي.

ومع توفر كل شيء بسهولة، أصبح الحصول على الجديد أسرع من أي وقت مضى، لكن القدرة على الاستمتاع به لفترة طويلة أصبحت أصعب لدى كثير من الناس.

الاستمتاع لا يعتمد دائمًا على الجديد

في النهاية، ليست المشكلة دائمًا في الأشياء نفسها، بل في طريقة تعاملنا معها وتوقعاتنا منها، فالسعادة الحقيقية لا تأتي فقط من التغيير المستمر أو امتلاك أشياء جديدة، بل أيضًا من القدرة على التقدير والاستمتاع بالتفاصيل البسيطة.

وقد يكون الحل أحيانًا ليس في البحث عن شيء جديد طوال الوقت، بل في تعلم كيف نعيش اللحظة ونمنح أنفسنا فرصة للتعمق في التجارب بدل الانتقال السريع بينها.

