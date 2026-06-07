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الإعدام بحق متهم في قضية مقتل 3 من نشامى مكافحة المخدرات

  • 07 حزيران 2026
  • 11:39
الإعدام بحق متهم في قضية مقتل 3 من نشامى مكافحة المخدرات

خبرني - أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بالحكم بالإعدام بحق المتهم (ي. خ)، على خلفية قضية مقتل ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وإصابة رابع أثناء تنفيذهم مهمة رسمية.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة إطلاق نار واعتداء مسلح استهدف قوة أمنية خلال تنفيذ واجب مرتبط بملف قضايا المخدرات في شهر رمضان الماضي، ما أسفر عن وفاة كل من خلدون الرقب، وصبحي الدويكات، ومراد المواجدة، إضافة إلى إصابة الزميل محمد الشوره الذي جرى إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق ما أفاد به المحامي باسم الرقب، فقد جاء الحكم بعد استكمال جميع مراحل التقاضي والنظر في البينات والأدلة المقدمة ضمن ملف القضية، حيث أصدرت المحكمة قرارها استنادًا إلى أحكام القانون الأردني.

ويأتي هذا الحكم في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بجريمة وُصفت بالخطيرة بحق عناصر الأمن العام أثناء تأدية واجبهم في مكافحة آفة المخدرات، وسط تأكيدات على سير العدالة وفق الأطر القانونية المعمول بها.

ورغم صدور القرار القضائي، ما تزال مشاعر الحزن حاضرة لدى ذوي الشهداء وزملائهم، في ظل فقدان ثلاثة من منتسبي الأمن العام خلال أداء الواجب، وما تركته الحادثة من أثر واسع في الشارع الأردني.

وتؤكد الجهات المختصة استمرار جهودها في مكافحة المخدرات والتصدي لأي تهديد يمس أمن المجتمع واستقراره، تقديرًا للتضحيات التي يقدمها رجال الأمن العام في الميدان.

رحم الله الشهداء، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.

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