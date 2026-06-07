محتال يستغل اسم وشعار خبرني..احذروا منه

خبرني - رصد موقع خبرني قيام أحد الأشخاص باستخدام اسم وشعار “خبرني” في منشور احتيالي يزعم فيه حصوله على مبالغ مالية كبيرة عبر تطبيق استثماري غير معروف وغير موثق.

وبحسب ما تبين، تضمن المنشور دعوات لتجربة التطبيق والتواصل مع الشخص المذكور لمعرفة آلية الاستثمار المزعومة، في محاولة لاستدراج المستخدمين والإيقاع بهم.

ويحذر موقع خبرني من هذه الممارسات الاحتيالية التي تستغل اسم الموقع أو شعاراته دون أي صلة رسمية، مؤكداً ضرورة عدم التفاعل مع مثل هذه المنشورات أو الوثوق بمصادر غير معتمدة.

ويؤكد الموقع أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة هذه الانتهاكات وحماية اسمه من الاستخدام غير المشروع.