خبرني - تجسيداً لرؤية جامعة عمان الأهلية في تعزيز البحث العلمي والتميز والابتكار، وبدعم الإدارة العليا ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وثمرةً لدعم عمادة كلية الصيدلة ممثلة بعميدة الكلية الدكتورة أروى عمر الخطيب لتحفيز المشاريع البحثية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف العلوم الصيدلانية، وبالأخص تقنيات النانوتكنولوجي، حققت كلية الصيدلة إنجازاً علمياً لافتاً وغير مسبوق بحصولها على المركز الأول في جائزة “انطلق” لمشاريع التخرج ضمن جائزة صندوق الحسين للإبداع والابتكار للعام الجامعي 2025 / 2026 في مجال العلوم والخدمات الصحية.

وجاء هذا الفوز المستحق بعد تأهل مشروعين متميزين من مشاريع تخرج طلبة كلية الصيدلة لتمثيل الجامعة ضمن قائمة أفضل عشرة مشاريع في هذا المجال من أصل 39 مشروعاً على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة.

وقد حصد المركز الأول مشروع الطالب علي أحمد العكيلي، بإشراف الدكتور حمدي نوري النصيرات، والموسوم بـ :

“استكشاف التجمع الذاتي للتوكوفيرول كناقل نانوي متوافق حيوياً”

Exploring Tocopherol Self-Assembly as a Biocompatible Nanocarrier

حيث جاء هذا الإنجاز تتويجاً لمشاركة كلية الصيدلة في المعرض الوطني للمشاريع المرشحة، الذي أُقيم يوم السبت الموافق 6 / 6 / 2026 في فندق الهيلتون، تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور عزمي محافظة ومعالي وزير الاقتصاد والريادة الرقمية المهندس سامي سميرات ، وبحضور لجان تحكيم مشتركة من الأكاديميين وخبراء القطاع الصناعي.

وقد نال المشروع الفائز الجائزة الأولى البالغة 3000 دينار أردني.

ويعكس هذا التفوق المتميز اهتمام جامعة عمان الأهلية وكلية الصيدلة بربط البحث الأكاديمي ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس بمحركات النمو الاقتصادي والتحديات الوطنية، بما يسهم في رفد القطاع الصحي الأردني بحلول ريادية مستدامة، وإعداد خريجين قادرين على الاندماج والتميز في سوق العمل.

وتتقدم رئاسة الجامعة وعمادة كلية الصيدلة بأحر التهاني والتبريكات للطالب الفائز والدكتور المشرف، ولجميع الطلبة المشاركين، متمنين لهم المزيد من التقدم والنجاح، ومزيداً من الإنجازات التي ترفع اسم جامعة عمان الأهلية عالياً في المحافل العلمية والأكاديمية.