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رسائل احتيال تستهدف الأردنيين عبر (ماسنجر) بطلبات مساعدات مالية

  • 07 حزيران 2026
  • 11:25
رسائل احتيال تستهدف الأردنيين عبر ماسنجر بطلبات مساعدات مالية

خبرني - تلقى عدد من الأردنيين خلال الساعات الماضية رسائل مشبوهة عبر تطبيق "ماسنجر"، تضمنت طلبات لتحويل مبالغ مالية تحت ذرائع إنسانية وعاطفية مختلفة.

وبحسب ما رصده مستخدمون، احتوت الرسائل على نصوص تستعطف المتلقين وتحثهم على تقديم مساعدات مالية، مع إرفاق أرقام حسابات أو وسائل تحويل أموال لإرسال التبرعات.

وأشارت المعلومات إلى أن الرسائل أُرسلت من حسابات غير معروفة تحمل أسماء وهمية أو غير حقيقية.

ودعا مختصون المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من هوية الجهة المرسلة، مؤكدين ضرورة الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة لحماية المستخدمين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

رسائل احتيال تستهدف الأردنيين عبر (ماسنجر) بطلبات مساعدات مالية

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