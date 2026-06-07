أدوية لا ينبغي تناولها على معدة فارغة

خبرني - حذر الدكتور قاسم أحمد، أخصائي أمراض الباطنية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من تناول أدوية السكري ومسكنات الألم على معدة فارغة لأنها تسبب آثارا جانبية خطيرة.

ووفقا له، ينصح بتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بما في ذلك الإيبوبروفين والنابروكسين والأسبرين، مع الطعام. لأن هذه الأدوية تثبط إنتاج البروستاغلاندينات- مواد تساهم في الالتهاب والألم، وفي نفس الوقت تحمي أيضا الغشاء المخاطي للمعدة من الحمض. لذلك تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية على معدة فارغة قد يزيد من تهيج بطانة المعدة، ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة وقرحة المعدة ونزيف المعدة.

ويحذر الطبيب أيضا من تناول الميتفورمين، وهو أحد أكثر الأدوية استخداما في علاج النوع الثاني من داء السكري على معدة فارغة. لأن هذا الدواء من المرجح أن يسبب آثارا جانبية في الجهاز الهضمي، بما فيها الغثيان والإسهال والانتفاخ والتقيؤ. وللحد من احتمال حدوث هذه الأعراض، ينصح عادة بتناوله مع الطعام أو بعده مباشرة.

ويؤكد الطبيب أن بعض الأدوية لها قواعد معاكسة. فمثلا، يجب تناول أدوية الغدة الدرقية التي تحتوي على ليفوثيروكسين على معدة فارغة، لأن الطعام يمكن أن يعيق امتصاصها في الأمعاء ويقلل من فعاليتها. لذلك، ينصح عادة بتناول هذه الأدوية صباحا قبل الإفطار بـ 30 إلى 60 دقيقة.

ويشير إلى أن التوقيت الموصى به لتناول الدواء يعتمد على آلية عمل الدواء وكيفية امتصاصه في الجسم. لذلك، قبل بدء العلاج، من المهم قراءة التعليمات بعناية واتباع إرشادات الطبيب بدقة.