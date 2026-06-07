عبدالله الفريحات يتولى عضوية مجلس إدارة إيجل هيلز ألبانيا وإيجل هيلز صربيا

خبرني - قررت شركة إيجل هيلز تعيين السيد عبدالله الفريحات عضوًا في مجلس إدارة كل من شركة إيجل هيلز ألبانيا وشركة إيجل هيلز صربيا، في خطوة تعكس الثقة المتواصلة بكفاءته القيادية وخبراته الواسعة في إدارة وتطوير المشاريع العقارية والاستثمارية الكبرى على المستوى الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التعيين بالتوازي مع مسؤولياته الحالية في عدد من أسواق المجموعة الرئيسية، بما في ذلك الأردن والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، حيث يواصل الإشراف على مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة إيجل هيلز كواحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري.

وتُعد شركة إيجل هيلز ألبانيا المطور الرئيسي لمشروع دورس لليخوت والمارينا، أحد أكبر المشاريع التطويرية في منطقة البحر الأدرياتيكي، باستثمارات تبلغ نحو ٢.٥ مليار دولار أمريكي، فيما تتولى إيجل هيلز صربيا تطوير مشروع بلغراد ووتر فرونت الذي يُعد من أكبر مشاريع التطوير الحضري في أوروبا باستثمارات تبلغ ١٢.٤ مليار دولار امريكي.

ويعكس انضمام الفريحات إلى مجلسي إدارة الشركتين الدور المتنامي الذي يضطلع به في دعم رؤية المجموعة وتوجيه مشاريعها الاستراتيجية، مستفيدًا من سجل مهني حافل في قيادة المبادرات الاستثمارية وإدارة العمليات التطويرية في عدد من الأسواق الحيوية.

ويؤكد هذا التعيين التزام مجموعة إيجل هيلز بالاستفادة من الكفاءات القيادية ذات الخبرات المتنوعة لتحقيق المزيد من النجاحات عبر مختلف أسواقها العالمية.

