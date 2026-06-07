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وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية

  • 07 حزيران 2026
  • 10:44
وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية

خبرني - دعت وزارة التنمية الاجتماعي عددا من المرشحين لاشغال وظائف، إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية لاجراء المقابلات الشخصية.

وكذلك دعت وزارة المالية المرشحين من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة إلى مراجعة مديرية تنمية الموارد البشرية لاجراء المقابلات الشخصية.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عن حاجته لتعبئة 8 شواغر وظيفية.

ومن جهتها أعلنت وزارة النقل عن حاجتها لشراء خدمات مطور محتوى رقمي بموجب عقد لمدة سنة واحدة.

ودعت دائرة قاضي القضاة المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان المنشور سابقا إلى حضور الاختبار التنافسي الالكتروني.

وأعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن حاجته لتعبئة شاغر قانوني بموجب عقد سنوي.

فيما أعلنت دائرة الشؤون الفلسطينية عن حاجتها لتعبئة شاغر وظيفة رئيس قسم الإعلام والاتصال.

وتاليا التفاصيل:

وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية
وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية
وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية
وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية
وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية
وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية
وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية

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