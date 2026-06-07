ضجة في مصر بسبب شفاه زوجة الفنان خالد سرحان

خبرني - وجدت الإعلامية المصرية همسة إمام نفسها في قلب ضجة إعلامية لا علاقة لها بها، بسبب تشابه الأسماء.

وأثارت همسة محيي الدين إمام، زوجة الفنان المصري خالد سرحان، موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل بسبب ظهورها في حفل زفاف نجل المنتج عماد زيادة، حيث ركز المتابعون على ملامحها وإطلالتها الجديدة خاصة في منطقة الشفاه.

واشتعلت التعليقات بين منتقد ومشيد، لتجد الإعلامية المعروفة بنفس الاسم سيرتها الذاتية وصورها الشخصية تنسب إلى زوجة الفنان في العديد من المواقع والصفحات الفنية.

على إثر ذاك، سارعت الإعلامية همسة إمام إلى التوضيح، مؤكدة أن الأمر مجرد تشابه في الأسماء، وكتبت مستنكرة: "طول الوقت بسمع عن غرائب تشابه الأسماء وعمري ما تخيلت أمر بيها، أصل صعب يبقى فيه اثنتان همسة إمام في الوسط الفني والإعلامي لكن المعجزة حصلت".

وأشارت إلى أن الزملاء في المواقع الفنية قاموا بنسخ سيرتها الذاتية ولصقها في تقاريرهم عن زوجة خالد سرحان. وأرجعت همسة الأمر إلى أن زوجة الفنان ظهرت للمرة الأولى إعلاميا برفقة زوجها في حفل الزفاف، مما دفع البعض للبحث عن خلفية عنها فوجدوا الاسم المتطابق.