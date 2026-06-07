الفوسفور الأبيض الإسرائيلي يحرق المناطق المأهولة في لبنان

خبرني - كشفت "نيويورك تايمز" عن استخدام الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في لبنان، في خطوة تثير مخاوف انتهاك قوانين الحرب وإلحاق أضرار بالغة بالمدنيين.

أظهرت أدلة بصرية ومقاطع فيديو جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" بالاشتراك مع "ذا تايمز"، أن الجيش الإسرائيلي نشر الفوسفور الأبيض، وهو مادة حارقة شديدة الضرر، فوق مناطق مأهولة بالسكان في لبنان خلال معركته ضد "حزب الله".

وتم التحقق من لقطات مصورة، بينها مقطع لوكالة "رويترز"، توثق أعمدة الدخان المميزة لهذه المادة فوق مدن وبلدات مثل النبطية التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، ومدينة صور الساحلية، وبلدات القليعة، الخيام، ويحمر، وذلك في الأشهر التي تلت استئناف القتال في مارس.

يشتعل الفوسفور الأبيض تلقائيا بمجرد تعرضه للهواء، ويصعب إخماده بشكل استثنائي. ورغم أن الجيوش تستخدمه عادة لإحداث حرائق وستائر دخانية، ولا يُعد غير قانوني في حد ذاته، إلا أن نشره عمدا ضد المدنيين أو في مناطق مأهولة ينتهك قوانين الحرب الدولية، مما أثار مخاوف نشطاء حقوق الإنسان من تأثيره المباشر على المدنيين.

وخلص خبراء ذخائر حللوا اللقطات إلى أن الصور تظهر قذائف مدفعية أمريكية الصنع عيار 155 ملم من طراز M825A1، تنفجر في الجو وتطلق تيارات من الفوسفور المشتعل. وتتكون هذه القذائف من 116 إسفيناً من اللباد المطلية بالمادة الحارقة، مصممة لإنتاج دخان كثيف لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، لكنها تتسبب في حرائق واسعة أينما تسقط.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحوادث المحددة التي طرحتها الصحيفة وإحداثياتها، واكتفى بالبيان الذي نفى فيه انتهاك القوانين، مشيراً إلى أن إجراءاته تمنع استخدام هذه القذائف في المناطق كثيفة السكان. كما زعم الجيش أن قذائف الستار الدخاني الأساسية لا تحتوي على الفوسفور، لكنه اعترف بامتلاك قذائف تحتوي عليه وتستخدم لإنشاء ستائر دخانية فقط وليس للاستهداف أو إحداث حرائق، وأنها ليست أسلحة حارقة بموجب القانون.

وأثار هذا الاستخدام مخاوف صحية وبيئية كبيرة. وحسب منظمة الصحة العالمية وخبراء "هيومن رايتس ووتش"، يسبب الفوسفور حروقا شديدة تخترق العظم، وأضراراً تنفسية خطيرة قد تؤدي لفشل الأعضاء، ويمكن للجروح أن تشتعل مجددا عند إزالة الضمادات وتعرضها للأكسجين. كما حذر خبراء من أن آثاره تبقى في الماء والتربة لفترة طويلة، وتلحق أضراراً بالغة بالغابات والأراضي الزراعية، مما يحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ويتطلب عمليات تطهير متخصصة.