السفير العضايلة قلبه مع الاردن لكن يتوقع فوز اسبانيا باللقب

خبرني - أكد السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة أن تأهل المنتخب الأردني إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه يمثل مصدر فخر كبير للأردن، معتبرًا أن مجرد المشاركة في البطولة العالمية يعد إنجازًا تاريخيًا للكرة الأردنية.

سفير الأردن لدي مصر: النمسا والجزائر من أبرز المنافسين للمنتخب الأردني

وقال العضايلة، إن أول ما يتبادر إلى ذهنه عند سماع كلمة “كأس العالم” هو مشاركة المنتخب الأردني لأول مرة في المونديال، مضيفا: “هذا مفخرة للأردن”، بحسب صحفية القاهرة 24.

وعن منافسي الأردن في البطولة، أوضح أن المجموعة تضم منتخبات قوية، مشيرا إلى أن النمسا والجزائر من أبرز المنافسين للمنتخب الأردني.

وكشف السفير الأردني أنه يتمنى حضور إحدى مباريات منتخب بلاده في كأس العالم من المدرجات ومشاركة الجماهير الأردنية احتفالاتها بهذا الحدث التاريخي، لافتا إلى أن الهدف الذي لا ينساه هو هدف المنتخب الأردني في مرمى العراق خلال التصفيات الآسيوية.

واعتبر العضايلة أن موسى التعمري يعد أسطورة كرة القدم الأردنية في الوقت الحالي، مؤكدا أن المنتخب يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، إلا أن التعمري يظل الأبرز بينهم.

كما اختار يزن النعيمات باعتباره اللاعب الذي يجسد روح المنتخب الأردني، واصفا إياه بأنه لاعب محترف وسريع البديهة ويصعب على المنافسين مجاراته، معربا عن أسفه لإصابته.

وعن المنتخب الذي يتمنى مواجهته في كأس العالم، قال السفير الأردني إنه يتمنى اللعب أمام البرازيل، فيما استعاد واحدة من أبرز ذكرياته الكروية عندما واجه المنتخب الأردني نظيره الياباني في بطولة كأس آسيا 2004 التي حقق خلالها الأردن إنجازا تاريخيا بحلوله وصيفا.

ووجه العضايلة رسالة إلى الجماهير المصرية قائلا: “يا فراعنة نحن وراكم وندعمكم”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يفضل متابعة المباريات في المنزل أو بالمقاهي بصحبة الأصدقاء.

وفي توقعاته لبطل كأس العالم 2026، قال إن قلبه يرشح المنتخب الأردني، بينما يرى عقله أن المنتخب الإسباني يمتلك فرصا كبيرة للتتويج باللقب.

كما وجه رسالة إلى لاعبي المنتخب الأردني باللهجة المحلية قائلا: “يا نشامى نحن وراكم”.

واختار الحارس المخضرم عامر شفيع كأحد اللاعبين الذين كان يتمنى رؤيتهم ضمن تشكيلة المنتخب الحالية، فيما أكد أنه سيصطحب زوجته وأولاده إذا حصل على تذكرة لحضور المباراة النهائية للمونديال.

واختتم السفير الأردني حديثه بالإشارة إلى أن من أكثر اللحظات التي منحته شعورا بالفخر كمشجع كانت مشاركة الأردن في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر عام 2021، مضيفا أن كرة القدم لو كانت طبقا أردنيا فستكون “المنسف”، باعتباره الطبق الشعبي الأشهر في الأردن.