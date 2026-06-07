القدس للتأمين توقّع اتفاقية تعاون مع

خبرني - في خطوة استراتيجية تعكس التزام القدس للتأمين بالتحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء والخدمات الإلكترونية، وقعّت القدس للتأمين اتفاقية تعاون مع شركة "توقيعي"، بهدف اعتماد خدمات التوقيع الإلكتروني المعتمد ضمن المعاملات والإجراءات التأمينية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية ورفع مستويات الأمان والموثوقية في المعاملات الإلكترونية.

وقد جرى توقيع الاتفاقية يوم الثلاثاء الموافق 12 أيار 2026 في المقر الرئيسي لشركة القدس للتأمين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين السيد عماد مرار، والرئيس التنفيذي لشركة توقيعي السيد سامي راسخ.

وتُعد “توقيعي” شركة متخصصة ورائدة في خدمات التوقيع الإلكتروني المحمي والموثّق من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث توفر حلولاً رقمية آمنة وموثوقة للتوقيع الإلكتروني، بما يضمن حماية الوثائق والمعاملات من التزوير أو التلاعب، بالإضافة إلى خدمات التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق “سند”.

وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح القدس للتأمين أول شركة تأمين في الأردن قامت بالتوقيع مع شركة توقيعي للإضافة خدمة التوقيع الإلكتروني ضمن إجراءاتها التشغيلية، حيث سيتم تطبيق الخدمة حالياً على المخالصات، على أن يتم التوسع تدريجياً لتشمل مستقبلاً مختلف المعاملات والخدمات التأمينية الإلكترونية.

وأكدت القدس للتأمين أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات وتقديمها بطرق سلسة للعملاء، من خلال تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية التي تسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الأمان والموثوقية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة وأكثر سهولة.

وعن هذه الخطوة قال الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين عماد مرار "نؤمن في القدس للتأمين بأن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وأماناً لعملائنا. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا لتطوير الخدمات الإلكترونية وتبني أحدث الحلول الرقمية التي تعزز تجربة العملاء وتواكب التطورات المتسارعة في القطاعين المالي والتأميني في الأردن، وبما يدعم توجهات المملكة نحو الاقتصاد الرقمي والتحول الإلكتروني"،

