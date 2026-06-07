الأردن.. الجرائم الإلكترونية تحذر من أساليب احتيال متطورة

خبرني - حذّر الرائد مصعب الرحاحلة من وحدة الجرائم الإلكترونية من تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تعتمد بشكل أساسي على "الهندسة الاجتماعية" أكثر من اعتمادها على التطور التقني.

وأوضح الرحاحلة أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار رسائل احتيالية تزامنت مع كأس العالم، تتضمن عروضاً لمشاهدة مباريات مجانية عبر روابط أو مواقع وهمية، يتم من خلالها استدراج المواطنين للدخول إلى روابط احتيالية تتيح للمحتالين الوصول إلى بياناتهم البنكية.

وبيّن أن أساليب الهندسة الاجتماعية واستغلال المصادر المفتوحة مكّنت المحتالين من الحصول على البيانات الأساسية للأشخاص، مثل الأسماء الرباعية، مما يساعدهم في إيهام الضحية بأنهم موظفون في البنوك التي يتعامل معها.

وأضاف أن أهم وسيلة يستخدمها المحتالون هي استدراج الضحية للحصول على "الكود السري" (الرمز الذي يستخدم لمرة واحدة)، حيث يتم إقناع الضحية بأنه رقم ضروري لإتمام عملية بنكية أو مالية، بينما هو في الحقيقة مفتاح الوصول إلى الحسابات.

وشدد الرحاحلة على ضرورة عدم مشاركة هذا الكود مع أي شخص تحت أي ظرف، سواء عبر التطبيقات البنكية أو خدمات الحوالات المالية أو حتى منصات التواصل الاجتماعي.

كما أشار إلى أسلوب احتيالي آخر يتمثل في منصات تداول وهمية تُسوّق على أنها فرص استثمارية مربحة، وهو أسلوب قديم يُعرف بـ"تلبيس الطواقي"، وتم نقله إلى الفضاء الإلكتروني عبر السوشال ميديا.

ودعا إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الأساليب، والتأكد من مصادر الروابط والعروض قبل التفاعل معها، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.