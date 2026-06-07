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الأردن.. وفاة بحادث سير على طريق عمان التنموي

  • 07 حزيران 2026
  • 09:07
الأردن وفاة بحادث سير على طريق عمان التنموي

خبرني - شهدت الطرق الخارجية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدة حوادث مرورية مؤسفة، أسفرت عن وفاة سائق وإصابة عدد من الأشخاص، فيما واصلت كوادر الدوريات الخارجية تعاملها مع الحوادث وتقديم المساعدة اللازمة للمصابين.

وقال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية إن الكوادر المختصة تتعامل منذ ساعات الصباح مع حادث انقلاب مركبة شحن محملة بالأرز على طريق الصفاوي – الرويشد، ما أدى إلى انسكاب الحمولة على المسرب الأيمن من الطريق، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة شحن على طريق الممر التنموي، نتيجة التعامل الخاطئ مع أحد المنعطفات، ما أدى إلى وفاة السائق متأثراً بإصاباته.

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