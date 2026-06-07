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تقرير عبري: الإمارات ترفض طلب عائلة الأسد إقامة في أبوظبي

  • 07 حزيران 2026
  • 08:43
تقرير عبري الإمارات ترفض طلب عائلة الأسد إقامة في أبوظبي

خبرني - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن كواليس جديدة تتعلق بمصير عائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد سقوط نظامه.
ووفقاً للتقرير، فإن عائلة الأسد تقدمت بطلبات متكررة وبأشكال استعطافية للانتقال والعيش بشكل دائم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضحت الصحيفة أن العائلة حاولت مراراً التوسل لدولة الإمارات للحصول على إقامة دائمة واللجوء إليها، إلا أن حاكم الإمارات رفض طلبهم بالانتقال والاستقرار هناك بشكل قاطع.

وبرر المسؤولون الأمنيون الإماراتيون، بحسب الموقع العبري، هذا الرفض بمخاوف أمنية جدية، حيث أبلغوا العائلة بأن وجودهم في الإمارات يشكل خطراً حقيقياً، محذرين إياهم بأنهم سيصبحون أهدافاً سهلة للاغتيال.

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