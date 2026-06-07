إصابة 4 جنود إسرائيليين استهدفتهم مسيرة في جنوب لبنان

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود احتياط استهدفتهم مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.

وذكر الإعلام العبري أن 4 جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي أُصيبوا أمس بجراح متوسطة نتيجة إصابتهم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان".

ويوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان، في حادثتين منفصلتين وقعتا خلال ساعات ماضية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 18 عسكريا قتلوا في مواجهات مع "حزب الله" وهجمات على الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار.

كما عرض "حزب الله" اللبناني أمس مقطع فيديو يظهر عمليات عسكرية نفذها ضد الجش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مستخدما محلّقاته الانقضاضية المفخخة، التي أربكت تل بيب.