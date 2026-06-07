القبض على (نصاب المشاهير) في مصر

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء السبتن القبض على متهم بالنصب على الفنان كريم عبد الغني.

وجاءت هذه الاستجابة السريعة بعد استغاثة أطلقها الفنان عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، حيث أعلن عن تعرضه لخسارة مالية قدرها 400 ألف جنيه إثر واقعة نصب.

وقال الفنان كريم عبدالغني إن المتهم كان قد حرر له شيكات بنكية منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أنه تخلف تماما عن سداد قيمتها المالية، مما اضطره إلى سلك المسار القانوني واللجوء إلى القضاء لرد حقوقه.

وأضاف عبدالغني أنه تمكن بالفعل من استصدار أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ ضد المتهم غير أن الأخير نجح في الهروب والتخفي والتواري عن الأنظار طوال الأشهر الماضية.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي إن الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو المتداول وتمكنت من تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه يدير شركة لتعبئة المواد الغذائية بمنطقة الرمل في الإسكندرية.

وأضاف البيان أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه بالحبس في 38 قضية متنوعة، تشمل التزوير والتبديد والضرب وشيكات بدون رصيد.

وبحسب التحريات، تم رصد مكان اختباء المتهم في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث داهمت قوة أمنية الموقع وألقت القبض عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.