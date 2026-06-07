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واشنطن تسقط مسيّرتين إيرانيتين كانتا تهددان الملاحة في مضيق هرمز

  • 07 حزيران 2026
  • 08:20
واشنطن تسقط مسيّرتين إيرانيتين كانتا تهددان الملاحة في مضيق هرمز

خبرني - أعلن الجيش الأميركي، الأحد، إسقاط مسيّرتين إيرانيتين قال إنهما "كانتا تهددان حركة الملاحة" في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة إكس "في وقت سابق من اليوم، أسقطت القوات الأميركية في الشرق الأوسط مسيّرتين إيرانيتين أحاديتي الاستخدام كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز".

وأضافت "تبقى القوات الأميركية في حالة تأهب واستعداد لمواصلة الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني".

وأعلنت "سنتكوم" مساء الجمعة أنها أسقطت أربع مسيّرات إيرانية أُطلقت باتجاه المضيق، ثم ضربت مواقع رادار للمراقبة الساحلية الإيرانية.

وردا على ذلك، أعلنت إيران أنها أطلقت صواريخ على منشآت عسكرية في الكويت والبحرين، حليفتي الولايات المتحدة. وقال الجيش الأميركي من جهته إنه أسقط ستة صواريخ بالستية، بينما أخطأ صاروخ سابع هدفه.

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