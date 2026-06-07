الأردن.. طقس صيفي معتدل في معظم المناطق حتى الأربعاء

خبرني - تبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة حتى الأربعاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الاثنين لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

ويكون الطقس الأحد صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا لطيفا بوجه عام.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 29- 17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27- 15 ، وفي المرتفعات الشمالية 25- 13، وفي مرتفعات الشراة 26 - 12، وفي مناطق البادية 33 - 16 ، وفي مناطق السهول 29- 17، وفي الأغوار الشمالية 36 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 21 ، وفي البحر الميت 37 - 20 ، وفي خليج العقبة 38 - 21 درجة مئوية.

وتشهد المملكة الاثنين ارتفاعا قليلا في درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. أما ليلا فيكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويستمر الثلاثاء الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، فيما يكون الطقس ليلا لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق.

كما يستمر الأربعاء الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس ليلا لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق.