كروم يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في سرعة التصفح

خبرني - قالت شركة غوغل يوم الجمعة إن متصفح كروم حقق أرقامًا قياسية جديدة في أدائه على أداتي قياس أداء المتصفحات "Speedometer 3.1" و"JetStream 3".

وحصل "كروم" على 61 نقطة في اختبار "Speedometer"، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي. كما حقق 469 نقطة في اختبار "JetStream 3"، بزيادة قدرها 10% منذ بداية عام 2026.



وأُجريت الاختبارات على حاسوب ماك بوك برو بشريحة M5 يعمل بنظام macOS 26.0.1، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويقيس اختبار "Speedometer 3.1" مدى سرعة استجابة المتصفح في المهام والتطبيقات اليومية داخل الويب، مثل التفاعل مع الصفحات وتحديث العناصر وتشغيل التطبيقات المعتمدة على جافاسكريبت.

أما اختبار "JetStream 3" فيركز على القوة والأداء التقني لمحرك جافاسكريبت و"WebAssembly" داخل المتصفح، من خلال قياس سرعة تنفيذ الأكواد والعمليات المعقدة والتطبيقات الثقيلة، مما يعكس مدى كفاءة المتصفح من الناحية البرمجية والأداء الخام.

وقالت "غوغل" إنها حققت رقمًا قياسيًا مزدوجًا بين جميع المتصفحات، متفوقةً على جميع متصفحات ماك الأخرى، بما في ذلك "سفاري".

وأعادت "غوغل" تصميم آلية معالجة جافاسكريبت بهدف رفع نتائج اختبارات الأداء، وذلك من خلال تجاوز خطوات تنفيذ غير ضرورية ودمج العمليات غير المتزامنة مباشرة داخل مسار التنفيذ.

كما طبقت الشركة تحسينات على أحمال عمل "WebAssembly" ومحرك عرض "Blink".

وقالت "غوغل" إن هذه النتائج القياسية تُترجم إلى تجربة تصفح "أسرع بشكل ملحوظ" لمستخدمي كروم.