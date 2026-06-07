علاج البواسير عذر أشهر خطأ تحكيمي في مونديال 1986

خبرني - لم يكن الحدث الأبرز في كأس العالم 1986 هو فوز الأرجنتين باللقب أو هدف دييغو أرماندو مارادونا الأسطوري في مرمى إنجلترا، بل كان احتساب هدف الأخير بيده في مرمى الإنجليز خلال مباراة ربع النهائي التي كان يحكمها التونسي علي بن ناصر الذي اعتذر عن احتساب الخطأ الشهير وبرر ذلك بسبب دواء البواسير الذي كان يتناوله.

ولمس مارادونا الكرة بيده ليودعها شباك الإنجليز في المباراة التي احتضنها ملعب "أزتيكا" الأيقوني قبل 40 عاماً، والذي سماه بـ"يد الله" بينما تبادل الحكم التونسي مع مساعده البلغاري بوغدان دوتشيف الاتهامات بعدما رمى كل منهما باللائمة على الآخر، إذ ظهر الأول مرتبكاً وينظر إلى الثاني، بينما بقي الأخير في مكانه ليحتسب الهدف وسط احتجاجات لاعبي منتخب "الأسود الثلاثة"



وظهر بن ناصر أولاً في حديث لوسائل الإعلام بعد البطولة ليقول: كنت أنتظر من دوتشيف أن ينبهني لأن الكرة كانت لمسة يد كونه يشاهدها من زاوية أفضل من زاويتي، وهو ما دعاني لاحتسابه.

ورد البلغاري مباشرة ليقول: كنت أحس بوجود خطأ في اللعبة لكن "فيفا" منعنا من مناقشة الحالات مع الحكم الرئيسي، والذي أعتقد أنه لا يملك الخبرة اللازمة لإدارة مباراة كتلك، ولو أنه كان أوروبياً لما احتسب الهدف.

دخل بوغدان في عزلة اجتماعية بعد تلك اللقطة، قال إن حياته تغيرت رأساً على عقب بعدها، وأضاف: دييغو مارادونا دمّر حياتي، فهو لاعب عبقري لكنه ضئيل القيمة كإنسان.

هدأ الأمر قبل أن يظهر بن ناصر للإعلام مجدداً في الذكرى الخامسة عشرة للمباراة، وهذه المرة كشف عن جانب جديد من الحادثة إذ قال: كنت أتناول علاجاً للبواسير ومن أعراضه الجانبية قصر النظر ولهذا لم أر مارادونا يلمس الكرة بيده.

مات دوتشيف في عام 2017، وخرجت زوجته إيميلي باكية وتقول: لن أسامح بن ناصر ومارادونا مطلقاً، فمنذ تلك المواجهة وحياتنا تدهورت تماماً. مات زوجي بعد سنوات من العزلة وحتى أصدقاؤه القدامى توقفوا عن إلقاء التحية عليه في الشارع.

وفي المقابل بقي الأرجنتينيون يحتفلون بالحكم التونسي، والتقاه مارادونا شخصياً قبل وفاته عام 2020 وأهداه قميص الأرجنتين موقعاً منه وكتب عليه "صديقي" بينما تحتفي به السفارة الأرجنتينية بشكل دائم آخرها قبل أسابيع.