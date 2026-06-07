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الاتحاد الدولي للنقل الجوي: ارتفاع تكاليف الوقود سيؤدي إلى إفلاس شركات

  • 07 حزيران 2026
  • 02:22
الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع تكاليف الوقود سيؤدي إلى إفلاس شركات

خبرني - قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي السبت، إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بحرب إيران من المرجح أن يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل.

وتواجه شركات الطيران العالمية ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي أدت إلى انقطاع إمدادات وقود الطائرات وتعطيل المسارات الجوية الرئيسية، مما أجبرها على اتخاذ مسارات بديلة مكلفة.

وكانت شركات الطيران منخفض التكلفة من الأكثر تضررا، إذ تفتقر إلى مصادر الدخل ذات الهامش الأعلى مثل المقصورات الفاخرة والمسافرين ذوي الدخل المرتفع وبرامج الولاء لبطاقات الائتمان.

وقال المدير العام للاتحاد ويلي والش إن آثار هذه الضغوط بدأت تظهر بالفعل، إذ انهارت شركة الطيران الاقتصادي الأميركية (سبيريت إيرلاينز) الشهر الماضي، ولن تكون الأخيرة.

وذكر والش في القمة السنوية للاتحاد في ريو دي جانيرو "لسوء الحظ، أعتقد أن بعض شركات الطيران ستجد صعوبة بالغة في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود"، مضيفا أنه يتوقع أن تفلس بعض شركات الطيران وأن تستحوذ شركات طيران كبيرة على شركات أخرى أصغر حجما.

ومع ذلك، قال والش إن هذه الضغوط لا تعني نهاية نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة، الذي لا يزال يزدهر خارج الولايات المتحدة، إذ تعمل شركات الطيران الثلاث الكبرى، وهي (يونايتد إيرلاينز) و(دلتا إيرلاينز) و(أميركان إيرلاينز)، على إخراج المنافسين منخفضي التكلفة من السوق.

وتابع "لا أرى أن نموذج الطيران منخفض التكلفة انهار، بل على النقيض تماما"، مشيرا إلى الأداء القوي لشركة (رايان إير) في أوروبا مثالا على ذلك.

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