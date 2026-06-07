قائد عسكري إسرائيلي: نزع سلاح حزب الله يتطلب احتلالاً كاملاً للبنان

خبرني - فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، صرح قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، اليوم السبت، أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه دون احتلال كامل لبنان، وفق ما ذكرته القناة 13.

كما ذكر ميلو أن الجيش الإسرائيلي احتل 3 قرى إضافية جنوب لبنان، وهي عرنون ويحمر وزوطر.

أتت تصريحات قائد المنطقة الشمالية، بعدما كشف الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تعرض مركبته الشخصية، لهجوم بطائرة مسيّرة تابعة لحزب الله خلال زيارة ميدانية أجراها إلى جنوب لبنان في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فإن ميلو نجا من الهجوم دون أن يصاب بأذى، بعدما غادر مركبته قبل وقت قصير من استهدافها، متوجهاً للقاء عدد من القادة الميدانيين في المنطقة.

فيما أوضح الجيش أن الهجوم وقع خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن تفاصيله لم تُكشف للرأي العام إلا صباح الخميس، وفق ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" .