*
الاحد: 07 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • قائد عسكري إسرائيلي: نزع سلاح حزب الله يتطلب احتلالاً كاملاً للبنان

قائد عسكري إسرائيلي: نزع سلاح حزب الله يتطلب احتلالاً كاملاً للبنان

  • 07 حزيران 2026
  • 02:05
قائد عسكري إسرائيلي نزع سلاح حزب الله يتطلب احتلالاً كاملاً للبنان

خبرني - فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، صرح قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، اليوم السبت، أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه دون احتلال كامل لبنان، وفق ما ذكرته القناة 13.

كما ذكر ميلو أن الجيش الإسرائيلي احتل 3 قرى إضافية جنوب لبنان، وهي عرنون ويحمر وزوطر.

أتت تصريحات قائد المنطقة الشمالية، بعدما كشف الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تعرض مركبته الشخصية، لهجوم بطائرة مسيّرة تابعة لحزب الله خلال زيارة ميدانية أجراها إلى جنوب لبنان في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فإن ميلو نجا من الهجوم دون أن يصاب بأذى، بعدما غادر مركبته قبل وقت قصير من استهدافها، متوجهاً للقاء عدد من القادة الميدانيين في المنطقة.

فيما أوضح الجيش أن الهجوم وقع خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن تفاصيله لم تُكشف للرأي العام إلا صباح الخميس، وفق ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" .

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مقتل عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان
مقتل عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان
  • 2026-06-07 02:38
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: ارتفاع تكاليف الوقود سيؤدي إلى إفلاس شركات
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: ارتفاع تكاليف الوقود سيؤدي إلى إفلاس شركات
  • 2026-06-07 02:22
رئيس وزراء العراق يعلن عن زيارة رسمية قادمة لأميركا برفقة رجال أعمال
رئيس وزراء العراق يعلن عن زيارة رسمية قادمة لأميركا برفقة رجال أعمال
  • 2026-06-07 01:41
تحذير أمريكي جديد لأوروبا في ذكرى إنزال النورماندي
تحذير أمريكي جديد لأوروبا في ذكرى إنزال النورماندي
  • 2026-06-07 01:22
استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان السبت
استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان السبت
  • 2026-06-07 01:15
أميركا ستستخدم أموالا إيرانية لإصلاح الأضرار التي تسببت بها طهران بالخليج
أميركا ستستخدم أموالا إيرانية لإصلاح الأضرار التي تسببت بها طهران بالخليج
  • 2026-06-07 00:44