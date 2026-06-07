كأس العالم يرهق الجزائر والسعودية.. ويريح مصر

خبرني - سيقطع المنتخب الجزائري قرابة 5 آلاف كلم لخوض مبارياته في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يسافر نظيره السعودي 3343 كلم، أما منتخب مصر فهو الأقل من بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة إذ لا يحتاج للسفر سوى لـ390 كلم خلال دور المجموعات.

ويسافر منتخب الجزائر إلى كانساس وسان فرانسيسكو من أجل مواجهة الأرجنتين والأردن والنمسا، وهو ما يعادل 4840 كلم وضعته في المركز الثاني بين المنتخبات المشاركة خلف البوسنة والهرسك بواقع 5039 كلم وهي أقصى مسافة يقطعها منتخب مشارك في البطولة.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الثاني عربياً والتاسع عالمياً، إذ سيقطع 3343 كلم موزعة بين ميامي وأتالانتا وهيوستن في أميركا، وحل منتخب الأردن في المركز الثالث عربياً و19 عالمياً بـ2383 كلم يقطعها بين سان فرانسيسكو ودالاس.



ويحتاج منتخب المغرب إلى قطع 1810 كلم لخوض مبارياته في نيوجيرسي وبوسطن وأتالانتا، ليحل في المركز الرابع عربياً و24 عالمياً.

ولن يقطع منتخب مصر أكثر من 390 كلم لخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات وهي المسافة بين سياتل الأميركية وفانكوفر الكندية، وهي أقصر مسافة يقطعها منتخب في البطولة كاملة.



