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الأردن.. تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور الأحد - أسماء

  • 07 حزيران 2026
  • 00:31
الأردن تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور الأحد أسماء

خبرني - أعلنت مديرية التربية والتعليم للواء ناعور تعليق الدوام المدرسي ليوم غد الأحد الموافق 7 حزيران 2026 في عدد من مدارس اللواء.

وشمل القرار المدارس التالية:

مدرسة حسبان الثانوية للبنين.
مدرسة حسبان الثانوية للبنات.
مدرسة حسبان الأساسية المختلطة.
مدرسة حي العواودة الأساسية المختلطة.
مدرسة العال الثانوية للبنين.
مدرسة العال الثانوية للبنات.
مدرسة العال الأساسية المختلطة.
مدرسة الأمل للتحديات السمعية الثانوية المختلطة.
مدرسة منشية حسبان الثانوية المختلطة.
مدرسة منشية حسبان الأساسية للبنين.
مدرسة أمامة بنت أبي العاص الأساسية المختلطة.

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