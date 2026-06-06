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منصب جديد لشلباية في الوحدات

  • 06 حزيران 2026
  • 23:16
منصب جديد لشلباية في الوحدات

خبرني  - أكد الناطق الرسمي للنادي وليد السعودي، أن مجلس إدارة النادي قرر خلال الجلسة التي عقدها اليوم تكليف عضو مجلس الإدارة زياد شلباية بمهام مدير نشاط قطاع الفئات العمرية في النادي.

 

الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط الكرة

وفي وقت سابق السبت اعلن النادي انه قرر قبول الاستقالة التي تقدم بها شلباية من نشاط الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف رئيس النادي يوسف الصقور بتولي مهام مدير نشاط كرة القدم، إلى جانب مسؤولياته كرئيس للنادي، وذلك لضمان استمرارية العمل ومتابعة شؤون الفريق خلال المرحلة المقبلة.

 

 

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