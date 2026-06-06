حارث النعيمات يجسد السردية الأردنية بعدسته

خبرني - يُسهم الشاب حارث النعيمات، من خلال عدسته ورؤيته الإبداعية، في نقل السردية الأردنية الأصيلة وإبراز صورة الوطن وإنجازاته وقيمه الحضارية إلى مختلف المنصات والجماهير. ويأتي هذا الدور انسجاماً مع رؤية سمو ولي العهد الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز حضورهم كشركاء فاعلين في مسيرة البناء والتطوير.

ويجسد هذا الحضور الشبابي الواعي النهج الذي يؤمن بأن الشباب هم ركيزة المستقبل وصناع التغيير الإيجابي، بما يعزز مكانة الأردن ويُبرز قصص النجاح الوطنية.

أما لقب “النشامى”، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل جاء تتويجاً لمسيرة من العطاء والوفاء والشهامة التي جسدها الأردنيون عبر تاريخهم، مستندين إلى الإرث الهاشمي الراسخ وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبدعم ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لترسيخ قيم الانتماء والتميز وخدمة الوطن