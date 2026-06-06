كيف تحمي بياناتك عند استخدام Wi-Fi عام؟

خبرني - أصبح استخدام شبكات الـ Wi-Fi العامة جزءًا من الحياة اليومية للكثير من الناس، سواء في المقاهي أو المطارات أو الفنادق أو المراكز التجارية، فهذه الشبكات توفر سهولة الاتصال بالإنترنت دون الحاجة لاستخدام بيانات الهاتف، لكنها في الوقت نفسه قد تشكل خطرًا حقيقيًا على خصوصية المستخدم وأمان بياناته إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

الكثير من الأشخاص يدخلون إلى الشبكات العامة بشكل تلقائي دون التفكير في مستوى الحماية المتوفر، بينما يستغل بعض المخترقين هذه الشبكات للوصول إلى المعلومات الشخصية أو سرقة الحسابات والبيانات الحساسة.

لذلك أصبح من الضروري معرفة الطرق الأساسية التي تساعد على حماية البيانات أثناء استخدام أي شبكة Wi-Fi عامة.

لماذا تعتبر شبكات الـ Wi-Fi العامة خطيرة؟

الشبكات العامة غالبًا تكون مفتوحة لعدد كبير من المستخدمين، وبعضها لا يستخدم أنظمة تشفير قوية لحماية البيانات المتبادلة بين الجهاز والإنترنت. وهذا يعني أن أي شخص يمتلك أدوات تقنية معينة قد يتمكن من مراقبة حركة البيانات أو اعتراضها.

ومن أبرز المخاطر المرتبطة بالشبكات العامة:

• سرقة كلمات المرور

• اختراق الحسابات الشخصية

• التجسس على البيانات

• تثبيت برمجيات خبيثة

• إنشاء شبكات مزيفة لخداع المستخدمين

ولهذا السبب لا ينصح بالتعامل مع الشبكات العامة بنفس مستوى الأمان الذي يشعر به الشخص عند استخدام شبكة المنزل الخاصة به.

تجنب الدخول إلى الحسابات الحساسة

من أهم الخطوات لحماية بياناتك هي تجنب تسجيل الدخول إلى الحسابات الحساسة أثناء استخدام Wi-Fi عام، خصوصًا:

• الحسابات البنكية

• المحافظ الإلكترونية

• الحسابات التي تحتوي على بيانات مالية

• الأنظمة الإدارية الخاصة بالعمل

فكلما كانت المعلومات أكثر حساسية، زادت أهمية استخدام شبكة آمنة وموثوقة.

وإذا كان لا بد من استخدام هذه الحسابات، فمن الأفضل الاعتماد على بيانات الهاتف بدلاً من الشبكات العامة.

استخدام المواقع المشفرة

• عند تصفح الإنترنت، تأكد من أن الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS، والذي يظهر عادة على شكل رمز قفل بجانب عنوان الموقع في المتصفح.

• هذا التشفير يساعد على حماية البيانات التي يتم إرسالها بين الجهاز والموقع، ويقلل من احتمالية اعتراض المعلومات.

• ورغم أن HTTPS لا يحل جميع المشكلات الأمنية، إلا أنه يوفر طبقة حماية مهمة جدًا أثناء التصفح.

عدم الاتصال بأي شبكة مجهولة

أحيانًا يقوم بعض المخترقين بإنشاء شبكات Wi-Fi تحمل أسماء مشابهة لأسماء الأماكن الحقيقية لخداع المستخدمين. فعلى سبيل المثال، قد تجد شبكتين تحملان اسمًا متقاربًا داخل مقهى أو مطار، بينما تكون إحداهما شبكة مزيفة.

لذلك يفضل دائمًا:

• سؤال الموظفين عن اسم الشبكة الصحيح

• تجنب الشبكات المفتوحة مجهولة المصدر

• عدم الاتصال التلقائي بأي شبكة عامة

كما ينصح بإلغاء خاصية الاتصال التلقائي بالشبكات في الهاتف أو الكمبيوتر.

استخدام VPN لزيادة الحماية

• تعتبر خدمات الـ VPN من أشهر الوسائل المستخدمة لحماية البيانات أثناء استخدام الإنترنت، خاصة على الشبكات العامة.

• يقوم الـ VPN بتشفير الاتصال بين الجهاز والإنترنت، مما يجعل من الصعب على الآخرين مراقبة البيانات أو اعتراضها.

• ويستخدم الكثير من الأشخاص هذه الخدمات أثناء السفر أو العمل من الأماكن العامة لتقليل المخاطر الأمنية.

• لكن من المهم اختيار خدمة موثوقة وعدم الاعتماد على التطبيقات المجانية غير المعروفة، لأن بعضها قد يشكل خطرًا بحد ذاته.

تحديث الجهاز باستمرار

التحديثات الأمنية التي تصدر للهواتف وأجهزة الكمبيوتر ليست مجرد تحسينات شكلية، بل تحتوي غالبًا على إصلاحات لثغرات أمنية قد يستغلها المخترقون.

لذلك فإن تجاهل تحديثات النظام أو التطبيقات لفترات طويلة قد يجعل الجهاز أكثر عرضة للاختراق، خصوصًا عند استخدام شبكات عامة.

ومن الأفضل تفعيل التحديثات التلقائية متى أمكن ذلك.

إيقاف مشاركة الملفات

بعض الأجهزة تكون مفعّل فيها خيار مشاركة الملفات أو الطابعات تلقائيًا، وهو ما قد يسمح لأشخاص آخرين على نفس الشبكة بمحاولة الوصول إلى الجهاز.

لذلك ينصح بإيقاف:

• مشاركة الملفات

• خاصية الاكتشاف الشبكي

• الاتصال التلقائي بالأجهزة القريبة

خصوصًا عند استخدام شبكات عامة خارج المنزل أو العمل.

تفعيل المصادقة الثنائية

• حتى لو تمكن شخص ما من معرفة كلمة المرور الخاصة بك، فإن تفعيل المصادقة الثنائية يضيف طبقة حماية إضافية.

• فعند تسجيل الدخول، سيُطلب رمز تحقق إضافي يصل إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني، مما يجعل اختراق الحساب أصعب بكثير.

• وأصبحت هذه الميزة متوفرة في معظم التطبيقات والخدمات المهمة حاليًا.

تجنب تحميل الملفات من مصادر غير معروفة

أثناء استخدام الشبكات العامة، يفضل عدم تحميل ملفات أو تطبيقات من روابط مجهولة، لأن بعض الهجمات الإلكترونية تعتمد على خداع المستخدم لتحميل برامج خبيثة.

كما يجب الحذر من الرسائل المنبثقة التي تطلب تحديثات مزيفة أو تحميل تطبيقات غير موثوقة.

تسجيل الخروج بعد الانتهاء

• بعد استخدام أي حساب على شبكة عامة، من الأفضل تسجيل الخروج يدويًا وعدم ترك الحساب مفتوحًا، خاصة على الأجهزة المشتركة أو العامة.

• كما يفضل حذف الشبكة من الجهاز بعد الانتهاء حتى لا يعاود الهاتف الاتصال بها تلقائيًا مستقبلاً.

هل استخدام Wi-Fi العام آمن تمامًا؟

لا توجد حماية كاملة بنسبة 100% عند استخدام الشبكات العامة، لكن اتباع الخطوات الصحيحة يقلل المخاطر بشكل كبير.

فالكثير من الاختراقات تحدث بسبب الإهمال أو الثقة الزائدة، وليس بسبب تعقيد الهجمات نفسها. لذلك فإن الوعي الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في حماية المعلومات الشخصية.