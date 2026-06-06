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إطلاق باقة الطالب الجامعي في مراكز الخدمات الحكومية

  • 06 حزيران 2026
  • 22:11
إطلاق باقة الطالب الجامعي في مراكز الخدمات الحكومية

خبرني - أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، باقة "الطالب الجامعي" في مراكز الخدمات الحكومية.

وأوضحت الوزارة، في بيان على صفحتها على فيسبوك الجمعة، أن الباقة تشمل مجموعة من الخدمات وهي: تفعيل الهوية الرقمية، وإصدار وتصديق كشف علامات الثانوية العامة، وإصدار وتجديد جواز السفر، وإصدار شهادة ميلاد مسجلة مسبقا، وتقديم كفالات للمكرمة الملكية، وتصديق الوثائق الرسمية لدى وزارة الخارجية، وتأجيل دفتر خدمة العلم، وتصديق صورة عن الهوية.

ودعت إلى الاستفادة من هذه الخدمات في مراكز: المقابلين، والعقبة، ومأدبا، وشمال عمّان، وحجز موعد مسبق عبر تطبيق سند من خلال خدمة " مواعيد مراكز الخدمات ".

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