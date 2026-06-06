وسائل إعلام إيرانية: أصوات الانفجارات في محيط جزيرة خارك ناتج عن تفكيك ذخائر

خبرني - أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن سكان جزيرة "خارك" سمعوا مساء اليوم السبت دوي انفجار شديد نسبيا.

وذكرت وكالة "تسنيم" أنه "قبل لحظات، سُمع دوي انفجار في جزيرة خارك"، مشيرة إلى أن هذه الأصوات تتعلق بتفكيك ذخائر في منطقة "بهركان" النفطية، والتي سُمعت في الجزيرة.

وأوضحت "تسنيم" أن "هذه الانفجارات محكومة (مسيطر عليها) ولا داعي للقلق".

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري في بوشهر قد أعلنت يوم أمس عن تنفيذ عملية تفكيك وتفجير محكوم للقنابل غير المنفجرة المتبقية من الهجمات الأخيرة في هذه المحافظة خلال اليوم السبت.

ومن ناحية أخرى، وقعت في الأيام الماضية اشتباكات عدة بين القوات المسلحة الإيرانية والقوات الأمريكية.

وفجر اليوم، "ردا على اعتداء العدو في جزيرتي قشم وسيريك"، استهدف الحرس الثوري "القواعد الأمريكية في البحرين والكويت" بهجماته، وفي هذه العملية، استُهدفت قاعدتان جويتان هما قاعدة علي السالم في الكويت والمنشآت الهامة المتبقية في الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين بنيران الصواريخ الباليستية التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وفق بياناته. في حين دانت العديد من الدول العربية والخليجية هذه الهجمات.