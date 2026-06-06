(تمرد جيني).. عالم يكشف الوجه المرعب للسرطان

خبرني - حذّر الباحث وعالم الأحياء الحاسوبية إيتاي ياناي من أن مرض السرطان أكثر تعقيداً وخطورة مما كان يعتقده العلماء سابقاً، مؤكداً أن الخلايا السرطانية تمتلك قدرة مدهشة على التكيف واستخدام الجينات ضد جسم الإنسان فيما وصفه بـ"التمرد".

وبحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية، يُعد ياناي من أوائل الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال البيولوجيا الحاسوبية، وهو تخصص يجمع بين علوم الأحياء والحوسبة والرياضيات لتحليل الأنظمة البيولوجية المعقدة.

وأوضح الاختصاصي أن الدراسات الحديثة أظهرت أن الخلايا السرطانية لا تحتاج دائماً إلى طفرات جينية كي تصبح مقاومة للعلاج، بل يمكنها "تعلم" كيفية حماية نفسها. وقال: "نعرف الآن أن خلايا السرطان قادرة على اكتساب مناعة حتى من دون حدوث طفرات".

وأضاف أن العلماء يملكون حالياً "أطلساً ضخماً" يشرح كيف تعمل الخلايا السليمة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في فهم الطريقة التي تتغير بها هذه الخلايا عندما تكتسب سلوكيات جديدة.

وأشار ياناي إلى أن الخلايا تمتلك نوعاً من القدرة على اتخاذ القرار، حتى من دون دماغ، موضحاً أن البكتيريا مثلاً تستطيع تفعيل جينات محددة لهضم أنواع معينة من السكر، وفقاً للظروف المحيطة بها.

وفي وصفه لطبيعة المرض، اعتبر أن السرطان هو الثمن الذي يدفعه البشر لكونهم كائنات متعددة الخلايا، مضيفاً أن الخلايا السرطانية تستغل مرونة الخلية وقدرتها على تغيير حالتها. واختتم حديثه بالقول: "السرطان أسوأ بكثير مما كنا نتصور، فهو يستخدم الجينات ضدنا في تمرد داخلي".