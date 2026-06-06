ملتقى (الهوية الوطنية والسردية الأردنية) يوصي بتعزيز دور الشباب في صون الإرث الوطني

خبرني - عمان - عقد مجلس شباب العزم، اليوم السبت الموافق 6 حزيران، في مقر غرفة تجارة عمان، ملتقى حوارياً وطنياً بارزاً بعنوان "الهوية الوطنية والسردية الأردنية"، استضاف فيه عطوفة الأستاذ هزاع البراري، أمين عام وزارة الثقافة السابق، وبحضور نخبة من القيادات الشبابية والمهتمين بالشأن الثقافي والوطني.

واستهل الملتقى فعالياته بكلمة افتتاحية أعلن فيها الأمين العام لمجلس شباب العزم، السيد همام عمار العضايلة، افتتاح أعمال الملتقى رسمياً، مؤكداً على أهمية هذه المساحات الحوارية في صياغة وعي شبابي قادر على مواجهة التحديات. وتلا ذلك كلمة ترحيبية ألقاها السيد رئيس المجلس، رافي رائد العدوان، رحب فيها بالحضور الكرام وبضيف الملتقى الاستثنائي، مشيداً بالدور الثقافي الكبير الذي يمثله.

وبعد المراسم الافتتاحية، بدأت أعمال الجلسة الحوارية التي تميزت بزخم فكري ووعي عميق، حيث حلّ عطوفة الأستاذ هزاع البراري ضيفاً ومحاضراً رئيساً فيها، بينما تولى إدارة وتيسير الجلسة السيد حمزة خالد الدهون، مساعد الأمين العام لمجلس شباب العزم. وتناولت الجلسة، التي شهدت تفاعلاً شبابياً كبيراً وثرياً، محاور عميقة حول مفهوم الهوية الوطنية الأردنية، وكيفية صون السردية التاريخية للمملكة وحمل رسالتها عبر الأجيال. وأكد البراري خلال اللقاء أن الهوية الأردنية ليست مجرد شعارات، بل هي إرث حي مستمر وفكر متجدد يبنى بسواعد الشباب وعزمهم.

وفي ختام الملتقى، أشاد الحضور بالدور الريادي الذي يقدمه مجلس شباب العزم في تعزيز الوعي الثقافي والسياسي لدى الشباب الأردني، وفتح مساحات حوارية جادة تسهم في تمكينهم وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.